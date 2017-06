“Tire-me Daqui” “Tire-me Daqui”, espetáculo contemplado com Prêmio Rubens Corrêa estreia em Dourados

O espetáculo será apresentado de 15 a 19 de junho às 20h na Caixa Preta do Núcleo de Artes Cênicas da UFGD unidade II, Cidade Universitária em Dourados (MS). A entrada é de graça. No dia (19/06) haverá também um bate papo, mediado pelo professor Marcos Chaves. Esta peça do grupo Avatz faz parte do projeto “Entre Fronteiras” contemplado pelo Prêmio Rubens Correia de Teatro 2016 da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

“Tire-me daqui” aborda uma fuga frenética, perturbada e conflituosa sobre três jovens que partem por um caminho em desespero e ao mesmo tempo cheios de sonhos. Eles vão em busca de uma fronteira, onde acreditam que as respostas vão estar. Só que no trajeto se deparam com encontros inesperados, amizades não muito verdadeiras e a saudade do que passou. Aos poucos as coisas vão ficando mais claras, e diante do ápice da juventude, eles vão ter que enfrentar seus medos, a violência, e o amor em tempos de guerra.

A construção do espetáculo surgiu de um processo que partiu da escrita do texto, através da pesquisa dos atores, diretor e equipe de criação. Juntos se permitiram observar os territórios de fronteiras de Mato Grosso do Sul, que a princípio são os que estão mais próximos de casa. A partir disso foram ampliando os olhares e percebendo que as fronteiras mais distantes também precisavam ser exploradas.

Lapidaram as reflexões diante do que pesquisavam, e em meio aos conflitos de fronteiras, as guerras mais recentes, e as que passaram, encontraram um fio condutor para a dramaturgia. Criaram-se três personagens principais, que fogem em busca de seus sonhos, e a partir deles e suas reflexões é que se foi explorar um enredo que conta histórias de amor, amizade e suas fronteiras, marcadas por conflitos dos dias atuais.

Para elaborar tudo isso, juntaram-se numa mesma equipe vários profissionais de diversas áreas. São atores, iluminador, dramaturgo, cenógrafo, produtores de áudio e vídeo, que incluem profissionais das artes cênicas, música, artes visuais, arquitetura e cinema.

Vislumbra-se colocar a Avatz no cenário teatral, com obra inédita e feita para um público mais jovem, porém em busca de alcançar qualquer tipo de público que possa ter acesso ao conteúdo. A característica performativa, das artes que se chocam, estarão presentes no espetáculo. Tudo para falar de amor numa sociedade conservadora que não dá chance para as diferenças.

Prêmio Rubens Corrêa de Teatro

Criado em 2012 pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o projeto financia a produção e a montagem de espetáculos, performances cênicas e intervenções inéditas com o objetivo de valorizar ainda mais a arte teatral do Estado.