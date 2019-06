CULTURA Top Circo estreia na Vila Nasser onde faz últimas 10 apresentações gratuitas Circo do Mato se apresenta nesta quarta-feira na lona do Top Circo com espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim”

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (05), a partir das 20h, o projeto “Temporadas no Picadeiro Mágico Top Circo”, realiza 10 apresentações gratuitas no Bairro Vila Nasser, em Campo Grande. As apresentações são abertas ai público geral em escolas da região. Hoje, o projeto receberá o grupo Circo do Mato para animar o espetáculo, na quinta-feira (06), também haverão apresentações gratuitas do Top Circo, também as 20h.

O projeto foi contemplado com recurso do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), oriundo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

As apresentações se iniciaram em março no bairro Dom Antônio Barbosa. Ficou por cerca de um mês no Lageado e mais um mês no Portal Caiobá. Desde o início todas as apresentações foram gratuitas, fazendo com que pessoas de baixa renda tenham acesso à cultura circense.

“Foi muito gratificante vir aqui. Volto pra casa tarde, não tenho como levar meus filhos para assistir algo interessante, o circo foi a oportunidade perfeita”, afirma Laura Diniz, que estava com os três filhos na última apresentação que aconteceu no Caiobá.

Para Hugo, itinerar por diferentes regiões de Campo Grande promove acesso e oportunidades para a população que vive na periferia da cidade, já que na maioria dos casos as famílias têm uma renda financeira pequena e grande dificuldade para fruir os bens culturais.

CIRCO "SEM LONA"

[Grupo Circo do Mato, apresentará "O Grandioso Mini Cirquim". Foto: Vaca Azul]

Além dos tradicionais números circenses que o circo promove, como malabares, tecido, lira americana, entre diversos outros, hoje haverá uma apresentação especial. O grupo Circo do Mato se apresenta como o espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim”.

Para o proprietário do circo é muito importante ter apresentações de artistas de fora de seu circo. “Sempre sinto uma energia forte do público com os artistas que vem, sempre gostam bastante. Fazer este intercâmbio, com artistas do ‘circo sem lona’, é muito interessante”, frisou.

HISTÓRIA

O Top Circo é o único circo de lona itinerante de Mato Grosso do Sul ainda ativo. A família Perez tem artistas circenses há pelo menos 4 gerações, por isso as 4 temporadas do projeto.

Ele foi criado como Circo Real Pantanal ainda na década de 1950 e perdura desde então. “Este projeto é importante tanto para preservar a história da minha família, quanto para não deixar a cultura circense morrer. É muito bom ter o resgate de nossa cultura e compartilhá-la com o público sul-mato-grossense”, garante Hugo.

INGRESSO SOLIDÁRIO

No dia 22 de fevereiro um incêndio atingiu um trailer dos proprietários do circo quando estavam instalados no Jardim Los Angeles e a família Perez perdeu grande parte do que tinha, incluindo material de trabalho, equipamentos, comida e roupas.

As apresentações que acontecem durante o projeto Temporadas no Picadeiro Mágico Top Circo são todas gratuitas, mas a família pede, para quem puder ajudar, que deixe uma doação pagando um “ingresso solidário”, de qualquer valor.

SERVIÇO

A lona do Topo Circo está montada na rua Tenente Lira, Vila Nasser, em frente ao número 851.