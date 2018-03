Tour pela cidade com poesia e mÃºsica serÃ¡ realizado amanhÃ£

Tour pela cidade com poesia e música será realizado amanhã Passeios irão apresentar monumentos e pontos turísticos integrando história e cultura

Um tourpor Campo Grande acompanhado dedeclamação de poesias e música, essa é a ação inovadora que será promovida pelo projeto cultural “Poesias Esfumaçadas” amanhã (04), a partir das 15h30. Serão realizados dois passeios do intitulado “City Tour Poético-Musical”, nos quais a cidade será apresentada sob nova ótica tanto para turistas como para moradores antigos. “Tenho certeza que pouquíssimos campo-grandenses conhecem a fundo a história da sua cidade, e o projeto surge com a intenção de levar informação para essas pessoas, mostrar o que foi e o que é o seu lugar de morada”, explica José Carlos Djandre Rolim, autor do livro de poesia que dá nome ao projeto.

No roteiro dos dois passeios, com duração aproximada de 1h30 cada, estão inclusos os principais monumentos, locais históricos e pontos turísticos e culturais da cidade, que serão apresentados pelo guia turístico especializado Eziquiel Cavalheiro. “Ao invés de focar em datas e informações engessadas, meu trabalho é propor uma visão alternativa da história, com fatos interessantes e curiosidades”, conta o guia. Durante o trajeto haverão pausas para declamações de poesias do livro “Poesias Esfumaçadas (eis o medo a dor e a espera)”, que será distribuído a todos os participantes, e apresentações de música regional, com voz e violão de Edson Galvão.

Em uma ação de inclusão sociocultural, o primeiro passeio, que inicia às 13h30, será destinado exclusivamente a idosos atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, tendo em vista que eles são conhecedores da história da cidade, buscando oferecer momentos de vivência e rememoração. A segunda viagem, com horário previsto para 15h30, é aberta a turistas e a toda a população campo-grandense. O ônibus tem capacidade para cerca de 40 visitantes, e o ponto de partida escolhido foi o Sesc Morada dos Baís, importante centro cultural do município. Interessados em participar podem entrar em contato com a organização do projeto pelo telefone: (67) 99221-0988.

Serviço: A ação “City Tour Poético-Musical” integra o projeto cultural “Poesias Esfumaçadas”,tem apoio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais/FMIC por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), foi idealizada pela gestora cultural Iara Vieira e produzida pela Quiquiho Produções.