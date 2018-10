Toyota Toyota anuncia recall de mais de 2 milhões de veículos híbridos

A Toyota anunciou um recall de 2,43 milhões de veículos híbridos no mundo inteiro. Segundo a montadora japonesa, os modelos atingidos são o Prius e o Auris que foram fabricados entre outubro de 2008 e novembro de 2014.

O recall vai atingir em sua maioria os clientes japoneses. O país asiático teve 1,25 milhão de veículos afestados. Outros 830 mil estão na América do Norte, 290 mil na Europa, 3 mil na China e 60 mil em outras regiões.

No Brasil, a Toyota não informou se houve veículos atingidos. O anúncio de recall acontece um mês depois de a montadora adotar essa medida com mais de 1 milhão de veículos híbridos por risco de incêndio.

Segundo a Toyota, o pedido de recall é por causa do funcionamento do sistema híbrido. Ele consiste em um motor movido a gasolina (combustão) com um elétrico. E esse problema poderia provocar acidentes. A montadora, contudo, informou que ocorreram três problemas desse tipo no Japão, mas em nenhum deles ocorreu acidente.