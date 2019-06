SÉRIE FAMOSA Trailer da terceira temporada de 'La Casa de Papel' é divulgado Conheça os novos membros do grupo!

A Netflix lançou um novo trailer da terceira temporada de ‘La Casa de Papel’, com imagens do episódio que voltará ao ar no dia 19 de julho. Além de saber o que vai motivar o enredo, é possível ver algumas caras conhecidas assim como novos membros da equipe.

"Depois de fugir com um bilhão de euros do FNMT, o professor recebe um telefonema: um dos membros do grupo foi capturado. A única maneira de resgatá-lo e proteger o esconderijo dos outros é reunir todos para realizar um novo assalto, o maior roubo alguma vez pensado".

É assim que a Netflix resume a próxima temporada da série espanhola, a qual se tornou fenômeno em todo o mundo. Na verdade, 'La Casa de Papel' se tornou a série de língua não-inglesa mais vista a nível de mundial.

VEJA O TRAILER