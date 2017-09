Incentivo TRE premia vencedores de concurso de redação O concurso contou com a participação de 185 estudantes da Rede Estadual de Ensino da Capital

Foto: Emilia Dorsa/SED

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizou na segunda-feira (18.9) a solenidade de premiação do III Concurso de Redação do Projeto TRE na Escola-Cidadã, ação desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), que tem como objetivo divulgar aos jovens o processo eleitoral e serviços prestados pela Justiça Eleitoral, ressaltando a importância do voto ético e consciente, proporcionando-lhes o conhecimento de seus direitos e deveres no exercício da cidadania e fomentando o debate sobre o tema e estimulando a participação dos estudantes na política.

Com o tema, “Participação Política: Direito e Dever do Cidadão”, o concurso contou com a participação de 185 estudantes da Rede Estadual de Ensino da Capital. Os autores das cinco melhores redações, assim como a escola do primeiro colocado, foram premiados. Entre os vencedores, Ana Luiza de Souza Rezende, da Escola Estadual João Carlos Flores, descreve a experiência como “única”. “Me senti um pouco mais capaz de fazer algo pelo mundo, ainda mais com este tema, sobre direitos e deveres, sei que tenho muito para enfrentar e preciso fazer algo pelo meu País”, destacou a estudante, terceira colocada no concurso.

Com uma redação que traçou um comparativo entre a época da Ditadura Militar e o tempo atual, no qual a participação política das pessoas é possível e indispensável, Lucas de Ávila Mendes, da Escola Estadual Profª Maria Rita de Cássia Pontes Teixeira, primeiro colocado no concurso, falou em nome dos premiados e reforçou a importância da conscientização dos jovens sobre o que acontece no País. “Cabe a nós o futuro da cidade, do Estado e do País, mas não podemos esperar de braços cruzados e jogar todas as responsabilidades aos Poderes, precisamos agir”, afirmou.

Presente na solenidade, o secretário-adjunto de Estado de Educação, Josimário Teotônio Derbli da Silva, explicou que a redação é uma forma que os adolescentes têm de se expressar, mas que também é preciso refletir. “Mais do que um texto, a é redação é o ato de expressar aquilo que cada um vive e tem, é uma arte de pintar, através das letras, um sonho ou um horizonte novo. Mas, precisamos entender, será que tudo o que escrevemos, nós vivemos? Estamos fazendo a nossa parte?”, questionou.

Para o desembargador João Maria Lós, presidente em exercício do TRE, é importante que os jovens conheçam o trabalho e a função do Tribunal Regional Eleitoral. “Este projeto visa, basicamente a conscientização e o amadurecimento político de uma geração de estudantes, esse é o principal objetivo”, explicou. “O projeto não se encerra aqui, a partir de agora nossos servidores vão se deslocar até às escolas fazer palestras, ensinar a utilizar a urna eletrônica e cadastrar aqueles que já têm idade para se tornarem eleitores”, concluiu o desembargador.

Os cinco primeiros colocados no concurso foram: Lucas de Ávila Mendes, EE Profª Maria Rita de Cássia Pontes Teixeira; Amanda da Silva Duarte, EE General Malan; Ana Luiza de Souza Rezende, EE João Carlos Flores; José Augusto Cardoso Costa, EE Maestro Heitor Villa Lobos; e Luane Louise de Souza Amorim, EE General Malan.