CURIOSIDADES Três títulos que só existem no catálogo da Netflix americana e como assisti-los Acervo de filmes brasileiros na plataforma é muito inferior ao disponibilizado nos EUA

É normal que, atualmente, em uma conversa de bar ou mesmo durante um encontro familiar as pessoas conversem sobre séries. "Estou maratonando em tal série", "acabei de começar uma sobre tal história", são frases comuns, especialmente após a chegada da Netflix no Brasil, em 2011.

Oito anos depois, e uma constatação tem intrigado os fãs da plataforma, que inclusive já perderam o costume de comprar filmes em sites de compras online: o catálogo da Netflix no Brasil é inferior ao disponibilizado em outros países, especialmente nos Estados Unidos.

Um levantamento feito pela Folha de São Paulo mostra que o número filmes presentes na plataforma brasileira é menor do que os encontrados em países como Hungria, Índia e Tailândia.

Ainda de acordo com a reportagem, a biblioteca brasileira é semelhante a países como Argentina e México, e superior a de países desenvolvidos, como Alemanha e Espanha.

Uma forma de acessar o catálogo da Netflix em outros países é utilizando um VPN. Apesar de a plataforma ter proibido a prática para o acesso de catálogos dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, usuários têm discutido na internet uma forma de continuar acessando o conteúdo estrangeiro.

Um servidor VPN funciona como uma "máscara" para sua conexão de internet. Essa máscara vai falar para a Netflix que o seu acesso ao serviço é originado de país específico, e aí vai te mostrar o catálogo daquele país – seja a Netflix dos EUA, da França, da Alemanha ou qualquer outro. Basta escolher o país do seu VPN.

Como a Netflix não consegue identificar se o usuário está utilizando o VPN para fins de segurança ou para acesso a conteúdo não permitido, ela bloqueia qualquer conexão proveniente de uma VPN.

Caso você consiga burlar o sistema da plataforma, aqui vão algumas dicas de títulos famosos que estão disponíveis apenas na Netflix norte-americana. Confira abaixo:

ROCKY - UM LUTADOR

O primeiro filme da saga do boxeador Rocky Balboa, de 1976, é um dos destaques. A película foi sucesso absoluto de bilheteria nos Estados Unidos. A história do atleta da Filadélfia uma das maiores sagas do cinema mundial. Outros sete filmes foram feitos baseados na história de Rocy e as interações com personagens como Apollo Creed e Viktor Drago.

O BEBÊ DE ROSEMARY

Clássico do terror norte-americano, o filme foi lançado em 1968. Um casal se muda para um prédio com pessoas estranhas. Acontecimentos ainda mais estranhos levam a jovem, que está grávida, a duvidar de sua própria sanidade.

FILADÉLFIA

De 1993, filme estrelado por Tom Hanks e Denzel Washington mostra a sina de um advogado contratado para defender um colega de profissão que foi demitido de uma empresa por ser portador do vírus HIV.