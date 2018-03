TRILOGIA SOBRE A HISTÃ“RIA DO ESTADO

Teatro TRILOGIA SOBRE A HISTÓRIA DO ESTADO Cronograma completo do 'TGR em Fluxo'

A montagem faz parte de um projeto do Teatral Grupo de Risco de contar a história de formação de Mato Grosso do Sul através de uma trilogia teatral. Já foram montados dois espetáculos: Mbureo- A Saga dos Ervais, que abordou a história da erva-mate, responsável pela ocupação do sul do antigo Mato Grosso e um dos fatores da divisão dos dois estados. O trabalho enfocou a influência da cultura paraguaia na formação da identidade sul-mato-grossense.

O segundo trabalho foi Guaicuru, Histórias de admirar que abordou a questão indígena, focando na importância dos índios Guaicuru para a história de MS, atuais Kadiwéu que habitam a região de Bodoquena na reserva que conquistaram pelo apoio ao Brasil na Guerra contra o Paraguai.

O Grupo completa a trilogia com a montagem dos Guardiões, onde foca a relação do homem com o meio ambiente na região pantaneira.

APRESENTAÇÕES TEATRAIS:

MARÇO

Guardiões (Lú Bigattão):

14, 15 e 16/03 (quarta a sexta) - às 20h no Espaço do Teatral Grupo de Risco

Rua José Antônio Pereira, 2170 – Jd Brasil. Fone: 67 3042 8262

*Todas as apresentações são gratuitas

Da peça – Guardiões (Lú Bigattão).