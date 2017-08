29ª Noite da Poesia UBE homenageia Ferreira Gullar e traz Viviane Mosé

O poeta Ferreira Gullar – morto em dezembro do ano passado – foi o escolhido pela União Brasileira de Escritores (UBE-MS) para as homenagens da 29ª Noite da Poesia, confirmada para 15 de setembro vindouro, a partir das 19h30min, no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande. Evento oficial do Município, coordenado pela UBE e apoiado pela Prefeitura Serviço Social do Comércio (Sesc), é um dos mais prestigiados da agenda cultural do Estado.

O concurso da Noite da Poesia está oferecendo R$ 5 mil em prêmios, sendo R$ 2,5 mil ao primeiro colocado, R$ 1,5 mil ao segundo e R$ 1 mil ao terceiro. Os 10 primeiros receberão também um certificado de participação. As inscrições estarão abertas até cinco de setembro e os interessados podem obter informações acessando o site http://www.ubems.org.br/

Além da declamação de poesias de Gullar por poetas filiados à UBE-MS, outras atrações atestam o conteúdo qualificado da programação, como a presença da convidada especial Viviane Mosé, a consagrada poetisa, filósofa, psicóloga, diretora de conteúdo, palestrante e colaboradora de programas de rádio e televisão, entre os quais o matinal “Encontro Marcado”, da TV Globo, ancorado por Fátima Bernardes.

O programa prevê ainda a apresentação do musical “Terça das Quintas”, da Universidade Federal (UFMS), e uma performance teatral com abordagem da obra de Ferreira Gullar. A UBE-MS havia encaminhado com a assessoria de Tony Belotto, dos Titãs, o convite para que o músico e escritor viesse a Campo Grande abrilhantar a 29ª Noite da Poesia. Porém, compromissos já agendados em outro estado impediram seu deslocamento à capital de Mato Grosso do Sul nessa data.

O presidente da UBE-MS, André Luiz Alvez, destaca o envolvimento de toda a diretoria e associados na organização e realização do evento, além de enaltecer o apoio de parceiros fundamentais, como a Prefeitura e o Sesc Campo Grande. “É só por meio de um esforço coletivo, de ações articuladas, que conseguiremos promover, preservar, fortalecer e disseminar as diferentes manifestações artísticas e culturais. Este é um dos principais investimentos na boa formação de uma sociedade, razão de ser da poesia e da literatura”, afirmou.