Cidade Último fim de semana do Circo Indoor na Arena Bosque dos Ipês

Além de espetáculos, espaço oferece “Oficina de Circo”, gratuita como parte da programação das Férias no Bosque dos Ipês

As férias estão acabando, mas ainda dá tempo de prestigiar os espetáculos do Circo Indoor e as Oficinas de Circo, que acontecem na Arena Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês. Com atrativos para encantar a família toda, malabares, acrobacias e muita palhaçada fazem parte da programação.

As Oficinas de Circo, acontecem até sexta-feira, 03 de fevereiro, sempre às 15h. Gratuitas, as atividades são uma excelente dica de diversão para crianças, a partir de sete anos, pois são cheias de interação para quem gosta do universo do circo.

Para participar, basta que as crianças estejam acompanhadas de um responsável. No espaço, integrantes da Trupe Mahallo, ensinam os pequenos um pouco da arte circense que encanta o mundo há várias gerações.

Gostou? Traga os filhos, sobrinhos, afilhados, irmãos e se junte à trupe. Não é preciso fazer inscrição previamente e cada oficina tem espaço para até 25 crianças.

Apresentações

Para a família toda, até sexta-feira, as apresentações do Circo Indoor acontecem sempre às 18h. No sábado e no domingo (04 e 05 de fevereiro), são três horários diferentes: 14h, 16h e 18h.

Para assistir aos espetáculos, basta apresentar um cupom fiscal no valor de R$ 10, que dá direito a um par de ingressos de qualquer loja do Shopping (do dia).

A Arena Bosque fica no segundo piso, próximo à Praça de Alimentação. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.