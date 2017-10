Exemplo Única escola estadual premiada do País na Olimpíada Brasileira de Informática é de Amambai

Foto: Emilia Dorsa/SED

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) anunciou nessa quarta-feira (4.10) os resultados finais da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI 2017). A EE Dom Aquino Corrêa, de Amambai, é a única escola estadual do Brasil entre as premiadas, com a estudante Fernanda de Morais Pereira medalhista de ouro na Modalidade Iniciação I, nível 1 e Pedro Nobuyuki de Lima Shirota, prata no nível 2.

A OBI é uma competição organizada pelo Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp0, nos moldes das outras olimpíadas científicas brasileiras, como Matemática, Física e Astronomia e tem como objetivo despertar nos estudantes o interesse por uma ciência importante na formação básica hoje em dia (no caso, Ciência da Computação), através de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição.

Sobre a OBI

A OBI está organizada em três modalidades: iniciação, programação e universitária. Na modalidade Iniciação os estudantes concorrem resolvendo problemas de lógica e problemas de computação, sem uso de computador, apenas utilizando lápis e papel. O objetivo desta modalidade é despertar o gosto por problemas de computação e detectar talentos potenciais para programação.

A prova da modalidade Programação exige conhecimento em programação; é necessário prover computadores para os participantes, na ocasião da prova. A prova é composta de tarefas de programação com níveis variados de dificuldade: há tarefas mais fáceis, em que um conhecimento mínimo de programação é suficiente, e algumas tarefas mais difíceis, que exigem um conhecimento um pouco mais avançado de programação, com noções de estruturas de dados, em um nível normalmente ensinado em bons colégios técnicos, ou no primeiro ano de cursos superiores de computação ou engenharia.

Premiação

Todos os participantes receberão certificados de participação. Os melhores colocados de cada modalidade receberão ainda medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores colocados das modalidades Iniciação e Programação serão convidados para uma semana de cursos no Instituto de Computação da Unicamp. Os alunos da modalidade Iniciação participarão de Cursos de Introdução à Programação; os alunos da modalidade Programação participarão de Cursos de Programação Avançada.

Os cursos serão ministrados no Instituto de Computação, da Unicamp, e acontecerão em datas divulgadas oportunamente. Para os alunos da modalidade Programação nível 2, haverá, durante o Curso de Programação Avançada, uma seleção para escolher os quatro alunos integrantes da equipe brasileira na Olimpíada Internacional de Informática, que conta com a participação de equipes de mais de 70 países.