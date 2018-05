Cultura Unidos, três grupos de Goiás trazem espetáculos consagrados para Capital "O projeto coletivo traz espetáculos de teatro para todos os públicos"

O Projeto "Na Estrada" é uma circulação de três grupos de Goiânia/Goiás que viajam juntos pelo Brasil, apresentando 3 espetáculos consagrados pelo público e pela crítica, em 8 cidades de 4 estados, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nesta semana, nos dias 10, 11 e 13 de maio, o projeto se apresenta no Espaço do Teatral Grupo de Risco. Nestas datas o público poderá conferir, gratuitamente, três diferentes espetáculos, cada um deles apontando para questões do mundo contemporâneo, mas com formas, linguagens e para públicos diferentes.

"Na Estrada" está em circulação desde o mês passado e envolve artistas de três diferentes grupos goianos, que buscam no fazer coletivo e na formação de novas redes o fortalecimento da produção cênica do Planalto Central em face de um cenário nacional ainda concorrido e nem sempre amistoso. O projeto conta com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás do Governo de Goiás e com a produção da Plano V Eventos e Cultura. Em Campo Grande a realização conta com a parceria do Teatral Grupo de Risco.

Três em três

Foto: Divulgação

Enquanto o espetáculo para crianças Rato de Biblioteca encanta pela ingenuidade e doçura, mostrando ao público que o mundo dos livros e da leitura é algo a ser preservado, o espetáculo para o público de jovens e adultos, "A História é uma Istória", traça o perfil de uma humanidade miserável e amoral, por meio do texto irônico e debochado do grande Millôr Fernandes.

Quando se Abrem os Guarda-Chuvas, por sua vez, remete ao entardecer da vida, discorrendo de forma poética e cômica sobre os percalços e possibilidades de envelhecimento no mundo contemporâneo. Assim, com estes três trabalhos, já bastante amadurecidos pelo tempo de existência, os artistas-criadores Fernanda Pimenta, Thaíse Monteiro e Thiago Moura se unem na importante tarefa de levar teatro a todos os cantos e pessoas, debatendo as condições do próprio fazer teatral.

Segundo seus realizadores, a principal força deste projeto está em sua capacidade de viabilizar a colaboração de três importantes grupos de Goiás, fomentando seus trabalhos, valorizando a arte local e fortalecendo o cenário artístico do Estado. Esse coletivo, formado pelos grupos Cia de Arte Poesia que Gira, Grupo Bastet e Farândola Teatro, já vem trabalhando e colaborando uns com os outros nos últimos cinco anos, portanto, este projeto é fruto desta parceria pré-existente, que confere maturidade e qualidade estética para todos estes trabalhos.

Intercâmbio

Além dos espetáculos, o projeto também prevê bate-papo e residência artística em cada uma das localidades. Segundo Patrícia Vieira, da Plano V Eventos e Cultura, produtora do projeto, a ideia é “estabelecer pontes de diálogo entre os artistas dos espetáculos, o público, a produção e os artistas de cada localidade visitada”.

Sobre a relevância deste tipo de ação ela reforça: “É importante para criarmos estratégias de mobilização e fidelização do público de cada cidade às obras teatrais e aos espaços culturais que estão nos recebendo. Consideramos mesmo como uma atividade artístico-pedagógica, de fomento à arte e à cultura e de formação de público e plateia.

Nossa ideia é criar e fortalecer essas redes de produção e circulação de espetáculos, como uma via de duas mãos. Nós levamos nosso trabalho e contamos com esses parceiros, que futuramente também poderão contar conosco para trazerem para Goiás suas produções.”.



Serviço



Quin - 20h - 10 de Maio

Farândola Teatro – Quando se Abrem os Guarda-Chuvas.



Sex - 20h - 11 de Maio

Grupo Bastet – A História é uma Istória.



Dom - 15h - 13 de Maio

Poesia que Gira Cia de Arte – Rato de Biblioteca.



Teatral Grupo de Risco

Localizado na Rua José Antônio, 2170 – Centro - Campo Grande/MS.