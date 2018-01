Polêmica VEJA O VÍDEO: Ratinho faz comentário homofóbico sobre novelas da Globo "Em sua rede social, após a repercussão do caso, o apresentador se retratou dizendo tratar-se de apenas uma brincadeira"

O apresentador de TV Carlos Roberto Massa, o Ratinho, causou polêmica nas redes sociais após fazer comentário homofóbico acerca das telenovelas da TV Globo. “Eu tava vendo uma novela aqui da Globo, negócio de cangaceiro… A gente tem que olhar, tá concorrendo com a gente. Mas a Globo colocou viado até em filme de cangaceiro. Naquele tempo não tinha viado, não. Você acha que tinha viado naquele tempo?”, disse, referindo-se ao longa-metragem "Entre Irmãs", exibido pela emissora em formato de minissérie.

“É muito viado. É viado às seis horas da tarde, é viado às oito da noite, é viado às nove da noite, é viado às dez da noite. Mas é muito viado. Eu não sei o que tá acontecendo. Não tem tanto viado assim, ou tem? Será?”, questionou o apresentador do SBT, usando tom de brincadeira para comentar.

A partir do comentário homofóbico, foram muitas as respostas ao apresentador. “Quando a sexualidade dos outros incomoda demais a sua vida, o problema é com você. Ratinho você tem uma voz que o Brasil todo ouve, e em um país que mais mata pessoas LGBT todos os anos, você deveria usar essa voz para propagar amor e tolerância. De ódio já temos muito", foi um dos comentários.

Já na tarde da quinta-feira (4), Ratinho usou a mesma redes social para tentar se retratar. “Ontem eu fiz um comentário sobre gays na novela da Globo, e todo mundo comentou, virou viral, esse negócio aí. Mas veja bem, em nenhum momento eu quis ofender nenhum gay, até porque eu trabalho com todos eles, todos eles gostam de mim e eu gosto muito deles, então não tem nada a ver. Eu fiz uma brincadeira. Uma brincadeira pra gente brincar na internet. Lamentavelmente algumas pessoas não entenderam assim. Mas eu quero mandar um abraço e dizer que eu respeito todo mundo”, justificou-se. “Quem me conhece sabe da minha personalidade, sou brincalhão e respeito todo mundo sempre”, defendeu-se o apresentador. (Com agência GC).

Veja o vídeo da rede social Instagram aonde o apresentador tece o comentário: