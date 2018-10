Merecimento Vereador da Capital recebe Título de Embaixador da Paz "O título de embaixador universal da paz é uma nomeação feita em Genebra, Suíça"

A partir deste 2 de outubro de 2018, o movimento internacional pela paz ganha mais um embaixador para reforçar as políticas públicas pelo tema. O vereador por Campo Grande Eduardo Romero (Rede) recebeu o título de Embaixador Universal da Paz – Genebra-Suíça, que foi entregue pela Universal da Paz - Genebra – Suíça, Delasnieve Miranda Daspet.

A poeta advogada e escritora e embaixadora Delasnieve explicou que a entrega do título ao vereador foi definida depois de uma análise profunda sobre o trabalho do parlamentar e antes de seu ingresso na política partidária. “Percebemos que o Eduardo desde muito jovem desenvolve políticas públicas que visam a cultura pela paz. Não é uma ação apenas como vereador, mas vem de muito tempo’, disse.

Foto: Divulgação

Delasnieve Daspet destaca ainda que a entrega do título é um reconhecimento que também traz mais responsabilidade ao novo embaixador. ‘O Eduardo já desenvolvia a cultura de paz, inclusive seu gabinete na Câmara Municipal desde o ano passado é reconhecido como um ponto de paz. Ele também é autor da lei municipal da cultura de paz e da lei para criação da praça da paz’, explica.

O mais novo embaixador destacou a honra em receber o título e ainda sobre as pequenas ações que todos os cidadãos podem colocar em prática visando o bem coletivo. “Num momento que, infelizmente, a cultura de ódio parece acirrar, especialmente neste momento eleitoral de muitos embates que fogem da discussão de propostas saudáveis, um período de julgadores do tribunal das mídias sociais, é rico e mais proveitoso o parar, respirar e equilibrar’, diz.

O título de embaixador universal da paz é uma nomeação feita em Genebra, Suíça, às pessoas que lutam pela paz no mundo como os ativistas da paz, líderes de organizações internacionais, defensores humanitários, cientistas reocupados com os perigos nucleares, a favor do desarmamento, dos que atuam pela não violência, entre outros.

O Dia internacional da Paz é celebrado em 21 de setembro. Nesta data a embaixadora universal da paz no Brasil, Delasnieve Daspet fez uso da tribuna na Câmara da Capital e reforçou a necessidade da disseminação da cultura de paz. ‘Lembro que a paz tem que começar na gente, senão não temos como mandarmos para os outros’, frisa.