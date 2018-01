Funk VÍDEO: MC Nando DK faz show nesta sexta na Capital "Sucesso com a música; 'Nossa que absurdo'"

Com a entrada free até às 23h30, Via Music apresenta nesta sexta-feira (2), o show do MC Nando DK. O funkeiro faz sucesso na internet com a música Nossa que absurdo. A apresentação contará com os principais ritmos do músico.

Carreira

Na estrada desde 2010, MC Nando DK contou com o ajuda dos primos no inicio da carreira. A inspiração pela música veio dos MC Duduzinho e MC Zoio de Gato. O funkeiro chegou a montar uma dupla com o primo, mas permaneceu até 2015, quando decidiu seguir carreira solo no funk.

Hoje Nando DK faz parte do Start Music, recente lançou a música Nossa que absurdo, que contou com a participação do Jerry Smith. O clipe tem mais de 30 milhões de views no YouTube.

Música 'Nossa que absurdo'

Serviço

O Via Music está localizado na rua coroados, 38, esquina com Avenida Das Bandeiras, bairro Piratininga. Mais informações sobre o evento no número (67)9 9100-3622.