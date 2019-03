FAMOSOS Vídeo mostra beijo entre Anitta e Neymar em camarote do carnaval Imagens foram mostradas no programa 'Fofocalizando', do SBT

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 07/03/2019 às 10:41

O jogador e Anitta chegaram juntos, no 04, na Sapucaí Foto: AG NEWS Acantora Anitta tentou desmentir na terça-feira (5), ao publicar uma sequência de vídeos no Instagram, a informação de que teria beijado Neymar em um camarote da Sapucaí na noite anterior. Nesta quarta, no entanto, o programa "Fofocalizando", do SBT, publicou um vídeo que flagra um beijo entre a dupla no meio da multidão. “Eu beijo quem eu quiser. Eu só não beijo gente comprometida. Mas eu peguei cerca de 20 pessoas naquele camarote”, chegou a dizer Anitta ao apresentador Leo Dias. Veja o vídeo: