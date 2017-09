Rock in Rio Vigilância sanitária joga fora alimentos da chef Roberta Sudbrack "Comida da melhor qualidade jogada fora, enquanto pessoas morrem de fome", diz ela

Foto: Divulgação

A primeira noite do Rock in Rio foi indigesta para a chef Roberta Sudbrack. Conhecida pela sua alta gastronomia e considerada uma das principais chefs do país, ela montou um estande para atender ao público do festival. A Vigilância sanitária fez uma inspeção no local e jogou fora cerca de 80 quilos de linguiça e vários queijos, alimentos que Sudbrack garante que estavam no prazo de validade.

Roberta, que já foi eleita a melhor chef da América Latina no prêmio Latin's America 50 Best Restaurants e também foi a primeira chef do Palácio Alvorada, enquanto Fernando Henrique Cardoso comandava o país — experiência que lhe permitiu cozinhar para chefes de Estado, reis e rainhas —, está indignada com o que chamou de atitude "sem nenhum bom senso ou razoabilidade", já que ela afirma que os alimentos estavam de acordo com as normas previamente aprovadas pelo controle do Rock in Rio. A seguir, o relato da chef:

Entenda o caso:

"A vigilância sanitária do Rio invadiu meu estando no Rock in Rio, com quase 15 integrantes, e decretou que os queijos brasileiros, bem como a charcutaria brasileira da melhor qualidade, meu fornecedores há pelo menos 20 anos, não são bons o bastante para comercialização", postou Roberta em seu Facebook

Alimentos no lixo:

"Sem nenhum bom senso ou razoabilidade, jogaram fora mais de 80 quilos de linguiça fresca e previamente aprovada pelo controle do Rock in Rio. Tudo, inclusive, inspecionado pelos órgãos sanitários dos seus estados".

O motivo da ação:

"O motivo? Falta um carimbo, um selo, uma qualquer coisa. Estou fechando a minha operação no Rock in Rio porque minha ética, o meu profissionalismo e as minhas convicções não me permitem ver uma cena dessas. Comida da melhor qualidade sendo jogada fora, enquanto tantas pessoas morrem de fome no mundo".