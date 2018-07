Viviane Araújo renova o bronze e mostra o corpão em praia Atriz foi à Praia da Macumba, na Zona Oeste da cidade, neste sábado (30)

Foto: AgNews

Viviane Araújo desfilou suas curvas impecáveis na Praia da Macumba neste sábado (30). De biquíni mostarda, a atriz se bronzeou, mas protegeu o rosto com viseira e óculos e escuros. A rainha de bateria da escola de samba carioca Salgueiro mostrou que está com tudo em cima e chamou atenção com suas coxas saradas.

No segundo semestre deste ano, ela começa a gravar O Sétimo Guardião, trama das 9 de Aguinaldo Silva, que entra no ar após Segundo Sol e que terá também no elenco Flávia Alessandra e Marina Ruy Barbosa.SOLTEIRICE

Em abril passado, Vivi terminou o namoro de dois meses com o engenheiro Klaus Vianna. O namoro do casal foi assumido em março, quando Viviane fez um post nas redes sociais. "De repente, você chegou e encheu a minha vida de felicidade! Meu maior presente de aniversário", afirmou a atriz que completou 43 anos no dia 25 de março.

O relacionamento com Klaus foi o primeiro assumido por Viviane após o fim do noivado com o jogador de futebol Radamés Martins, com quem rompeu em outubro de 2017.