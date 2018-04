Cinema Wagner Moura diz "não" à DC ao ser convidado para papel em Mulher-Maravilha 2 "Quem acabou ficando com o papel foi o colega de Wagner em Narcos"

Wagner Moura poderia ter integrado o elenco de Mulher-Maravilha 2 ao lado de Gal Gadot e Kristen Wiig. Segundo o jornal O Globo, o ator brasileiro recusou um papel de destaque na trama da super-heroína da DC.

No seu lugar, a equipe da sequência de Mulher-Maravilha acabou escalando um colega de elenco de Moura da série Narcos: o chileno Pedro Pascal. Intérprete do policial Javier Pena na série da Netflix, Pascal foi confirmado no longa no final março. Nenhum detalhe do seu papel foi divulgado.

Enquanto Wiig chega para interpretar a vilã Cheetah e Gadot segue interpretando a princesa Diana, Patty Jenkins retorna para o cargo de direção em Mulher-Maravilha 2 e ainda assume o posto de roteirista. A sequência tem previsão de lançamento para o dia 1º de novembro de 2019 e deve ser situado na década de 1980, sob o plano de fundo da Guerra Fria.

Um dos motivos que pode ter gerado a recusa de Moura é a realização do filme Marighella, que será o primeiro longa dele no cargo de direção. A obra é uma cinebiografia de Carlos Marighella, ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado pela ditadura militar em 1969.