'44 pontos' Walcyr Carrasco brilha novamento com 'O Outro Lado do Paraiso' no topo "Foi a primeira novela das nove a chegar aos 40 pontos na oitava semana no ar desde Avenida Brasil"

O Outro Lado do Paraíso, novela da faixa das 21h da Rede Globo, bateu mais um recorde de audiência e tem deixado a emissora carioca animada com os resultados.

O capítulo da trama de Walcyr Carrasco que mostrou o reencontro de Clara (Bianca Bin) com Mercedes (Fernanda Montenegro) e Josafá (Lima Duarte) alcançou mais de 44 pontos de audiência.

O capítulo de ontem (quarta-feira, 12 de dezembro), marcou 41.5 de média, 44.1 de pico e 55% de participação. No mesmo horário, o SBT ficou com 7.4 e a Record bem atrás com apenas 6.3.

Vale lembrar que com esse resultado, O Outro Lado do Paraíso foi a primeira novela das nove a chegar aos 40 pontos na oitava semana no ar desde Avenida Brasil, exibida em 2012.

A melhor marca até então era de outro folhetim de Carrasco: Amor à Vida, que atingiu 40 pontos em sua 13ª terceira semana de exibição, em agosto de 2013. Antecessora de O Outro Lado do Paraíso, A Força do Querer ultrapassou os 40 pontos somente em sua 17ª semana no ar. Cada ponto equivale a 70.5 mil domicílios na Grande São Paulo.