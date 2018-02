Tecnologia WhatsApp libera descrição versão beta para grupos; entenda aqui 'Para usar a função é preciso se inscrever no programa de testadores bate da Play Store'

O WhatsApp versão beta para o Android e Windows Phone permite que os administradores e membros adicionem descrições a grupos. A função será útil para que os novos membros fiquem sabendo sobre o assunto da conversa coletiva ou então as regras da comunidade.

A expectativa é que a função seja liberada oficialmente para todos os aparelhos futaramente.

Para usar a função é preciso se inscrever no programa de testadores bate da Play Store ou baixar a versão de testes na Microsoft Store. O site Olhar Digital descobriu como funciona o recurso.

Para aprender siga os seguintes passos: na tela de conversa, toque no nome do grupo; abaixo do nome do grupo, toque sobre o campo para adicionar descrição; no campo da tela, digite a descrição do grupo em questão. É possível usar até 513 caracteres; clique em “Ok” para finalizar; a descrição aparecerá na página do grupo e também quando uma pessoa for convidada.