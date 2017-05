Festa Junina Zé Neto e Cristiano lançam DVD em Campo Grande no próximo sábado

A dupla Zé Neto e Cristiano, lançam no próximo sábado (3), o DVD Um Novo Sonho, gravado em Cuiabá no ano passado. O lançamento faz parte de uma das atrações da maior festa junina universitária do estado, a Festa Junina da UCDB.

As atrações regionais são as duplas Kleber e Ruan e João Paulo e Fernando e o cantor Evandro Campos.

A grande novidade da festa deste ano é o espaço do camarote open bar de água, cerveja e refrigerante (Proibido para menores de 18 anos). Os ingressos estão à venda no Gugu Lanches, Fast Tickets e na Área de Relacionamento da UCDB (SeR), sendo pista por R$ 40 (segundo lote) e R$ 20 (meia entrada) e camarote open bar por R$ 120 (meia entrada para este lote já estão esgotadas).

O sucesso de Zé Neto e Cristiano está consolidado. Neste ano, a música “Cadeira de Aço” está entre as dez canções sertanejas mais executadas nas rádios; em 2016, o hit “Seu Polícia” foi a música mais tocada no Brasil, segundo relatórios da Crowley, que analisa a execução em todo o País. Outras músicas do DVD já são conhecidos do público, como Sonha comigo, Amigo taxista e Se organizar todo mundo beija.

Além dos shows, outra atração da Festa Junina são as barracas de comidas e bebidas típicas, comandadas por acadêmicos formandos. A renda obtida com a comercialização de produtos ajuda na arrecadação para as festas de formatura.

Serviço- Mais Informações: (67) 3025 – 4006 / 9 9938 - 4849