104 milhões de pessoas devem realizar compras na Páscoa

Dados do SPC Brasil e CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – estimam que 104 milhões de pessoas devem realizar compras para Páscoa, mantendo a tradição da data que é muito importante para grande parte dos brasileiros, movimentando o comércio no final do primeiro trimestre de 2018.

De acordo com os números apresentados pelo SPC Brasil e CNDL, de 103,9 milhões de brasileiros que devem fazer suas compras para a data, 69% dos consumidores pretendem comprar, ou já compraram presentes e chocolates. Mais que os 57% que apresentaram intenção de compra no mesmo período de 2017. E, apenas 12% não pretendem ir às compras.

Vale ressaltar que 91% dos entrevistados responderam que farão pesquisas de preços e que para 48% dos consumidores, as barras de chocolate já são uma opção para a Páscoa deste ano. A previsão é que o gasto médio das compras chegue a R$ 135.

Para Adelaido Vila, presidente da CDL Campo Grande, os dados são otimistas e mostram a reação do mercado. “São datas que fazem toda a diferença para o comerciante e que aquecem a economia local. Mesmo em tempo de crise, essa reação nos deixa esperançosos e dá aos lojistas um fôlego para as próximas datas”.

Consumidores

A pesquisa apontou que a maior parte dos consumidores, 41% dos entrevistados, relataram que pretendem gastar a mesma quantidade do ano passado. Já 36% acreditam que vão gastar valores menores e 155 garantem que gastarão mais. As justificativas vão desde a vontade de comprar uma maior quantidade de produtos (57%), até uma possível alta nos preços (37%). Para 29% dos consumidores entrevistados os produtos estão com um preço bom e vale a pena aproveitar.

“A população, de forma geral, sempre acaba mantendo a tradição e fazendo suas compras de Páscoa. É uma tradição forte e isso ajuda na superação da crise. Nosso conselho é que pesquisem. Essa é sempre a melhor opção”, reforçou Adelaido.

Alternativas

A maioria dos entrevistados, 61% dos consumidores, pretendem comprar os tradicionais ovos de chocolate, enquanto 51% deve optar pelos bombons e 48% pelas barras de chocolate. A substituição dos ovos por outro tipo de chocolate ocorre pelo fato dos consumidores acreditarem que a celebração da data é o mais importante e por acharem o preço mais em conta.

Desta forma, como em anos anteriores, os principais destinatários dos presentes serão os filhos, 59%, seguidos pelos cônjuges, 42%, das mães (37%) e de si mesmo, 35%.

A pesquisa também mostra que a maioria deve pagar em dinheiro e que 50% dos entrevistados devem ir às compras na semana anterior da Páscoa. E, o pagamento à vista será a forma de pagamento mais usada, sendo em dinheiro (63%), ou em débito (38%).

Metodologia

A pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL ouviu inicialmente 859 consumidores de ambos os gêneros, acima de 18 anos e de todas as classes sociais nas 27 capitais do país para identificar o percentual de pessoas com intenção de gastar na Páscoa.

Para avaliar o perfil de compra, foram considerados 600 casos da amostra inicial. A margem de erro é de no máximo 4,0 pontos percentuais a uma margem de confiança de 95%. Baixe a íntegra da pesquisa emhttps://www.spcbrasil.org.br/pesquisas.