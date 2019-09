3 formas de comeÃ§ar um negÃ³cio com pouco investimento

ECONOMIA 3 formas de começar um negócio com pouco investimento Uma lista criada pelo Sebrae aponta alguns nichos de mercado que apresentam potencial crescimento

Foto: Google Imagens

Caso você ainda esteja na dúvida sobre as vantagens e desvantagens em sacar o FGTS, uma boa opção talvez seja investi-lo em um novo negócio. Com um mercado de trabalho competitivo e mesmo que ainda se fale em recessão financeira, os empresários dos setores da indústria, comércio e serviços estão otimistas.

Os micro e médios empresários começaram 2019 bastante otimistas com a economia brasileira. O Levantamento do Índice de Confiança dos Pequenos e Médios Negócios (IC-PMN), feito no final de 2018, apontou que a confiança para o primeiro trimestre deste ano havia subido 6,39%, na comparação com o último registro.

Dados que animam também os novos investidores. O número de pessoas que passaram a investir no negócio próprio cresceu no Brasil. Em 2017 números mostravam que 66% dos brasileiros queria abrir a própria empresa, muitos buscando uma nova oportunidade de inserção no mercado ou ainda para obter mais flexibilidade e autonomia.

Mas por onde começar? A primeira coisa a ser feita é pesquisar o tipo de negócio que se pretende abrir. Depois é preciso saber se o negócio irá gerar lucros e em quanto tempo, por fim, qual o investimento necessário? Questões essas que podem ser respondidas com a ajuda de um plano de negócios.

Muitas pessoas ignoram essa ferramenta, mas é por meio dela que será possível compreender as demandas, vantagens e fraquezas do empreendimento pretendido.

Para começar um negócio investindo pouco dinheiro, é preciso comparar opções e escolher entrar no setor mais indicado para o perfil da região onde ele será instalado. Uma lista criada pelo Sebrae aponta alguns nichos de mercado que apresentam potencial crescimento, são eles: artesanato, beleza, consultoria, cozinha, desenvolvimento de software, design gráfico, e- commerce, organização de eventos, prestação de serviços e as franquias.

Uma forma de iniciar um empreendimento gastando pouco é optar por instalar a empresa em casa. Uma opção que tem se destacado já que diminui gastos como aluguel e se tornou uma alternativa rentável. O aumento dos trabalhos se dá pela diversidade de ocupações que se enquadram no perfil.

Entre as atividades que mais demandam serviços estão às ligadas ao gênero alimentício como a produção de doces, salgadinhos e as opções fitness ou gourmetizadas dos preparos.

Os tradicionais pastéis, brigadeiros e churros ganharam novas versões. Com um pouco de criatividade e a praticidade oferecida pelas máquinas de churros, por exemplo, o doce ganhou novos recheios e ficou mais colorido. Uma opção de negócio lucrativa e que requer pouco investimento. Outro serviço muito demandado são os que possuem entregas em domicílio.

Para abrir uma empresa sem sustos, três itens são importantes na hora de escolher investir em algo, especialmente, se os recursos financeiros são escassos.

Plano de negócio – ele dirá se a ideia é viável;

Parcerias estratégicas – as pessoas envolvidas na ideia precisam ter os mesmos objetivos e estarem alinhadas a mesma maneira de como alcança-los.

Além disso, procure por sócios que tenham condições de realizar o investimento necessário;

Originalidade – Ser original não impede você de se inspirar nas propostas já existentes de um mesmo negócio. Reinventar um produto ou serviço será o diferencial e atrairá o sucesso até você.

Antes de empreender é preciso se preparar para quando a empresa “abrir as portas”, ela possa estar estruturada em metas possíveis, gerenciada de forma a se manter em funcionamento e propensa ao crescimento e solidificação no mercado.

Vale destacar ainda que o atendimento ao consumidor mudou. Com a proliferação da tecnologia, a forma de se comunicar com o cliente ganhou novos canais que colocaram a informação à disposição do usuário rapidamente e, até mesmo, baratearam os custos com divulgação da marca ou produto.