'Benefícios' Agências da Caixa Econômica abrem mais cedo para atender cotistas do PIS "Em MS 1 hora mais cedo"

As agências da Caixa Econômica Federal abrem duas horas mais cedo nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28), para atender aos cotistas do PIS que ainda não sacaram o benefício. Em Mato Grosso do Sul, as agências abrem das 9h as 16h.

Pessoas com menos de 60 anos que contribuíram com o PIS entre 1971 e 1988 têm até amanhã para o resgate. Segundo a Caixa, mais de 4 milhões de contribuintes que atendem estes requisitos ainda não sacaram sua cota.

A abertura antecipada das agências não acontecerá em regiões nas quais esse horário não for a melhor condição de atendimento aos clientes. O critério será definido pela superintendência local.

Pessoas que ainda não fizeram o saque podem consultar a página do banco na internet para saber o valor a ser recebido. Caso o dinheiro já tenha sido creditado em conta, o site também informa a agência e banco no qual o benefício foi creditado.

Após o prazo

Segundo a Caixa, a partir de 1º de outubro, "os saques voltarão a ser permitidos somente para os cotistas (...) com 60 anos ou mais, aposentados, herdeiros de cotistas, pessoas em situação de invalidez ou acometidos por doenças específicas".

Até a última segunda-feira (24), foram pagos R$ 9.6 bilhões aos trabalhadores cadastrados no Fundo PIS/Pasep entre 1971 e 1988.

Fonte: R7.