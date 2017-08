Pagamento Até amanhã terça-feira os pagamentos dos 70 mil servidores estaduais estarão na conta "Até amanhã terça-feira os pagamentos dos 70 mil servidores estaduais estarão na conta, segunda o secretário Carlos Alberto de Assis."

O salário dos 70 mil servidores estaduais ainda não está na conta, nesta terça-feira (1°). De acordo com a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), os vencimentos devem estar na conta dos trabalhadores na próxima quarta-feira (2).

“O Estado está trabalhando para que amanhã quarta-feira, todos os servidores do Estado de Mato Grosso do Sul estejam com dinheiro na conta. Isso faz parte do planejamento do Governo do Estado que mesmo diante das dificuldades, prioriza o pagamento do servidor em dia", informou o secretário Carlos Alberto de Assis, por meio de nota.

O governo do Estado tem até o quinto dia útil para fazer o depósito, mas era de costume o pagamento ser efetuado no primeiro dia do mês, isso leva os servidores á questionarem a data do pagamento.