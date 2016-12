Economia 2017 Aumento do salário de R$ 880 para R$ 937 é quase 9% menor que o previsto "Não para o gás"

O salário mínimo será reajustado de R$ 880 para R$ 937. O novo valor entra em vigor a partir deste domingo (01) de janeiro de 2017. O presidente Michel Temer assinou decreto sobre o aumento nesta quinta-feira (29). E foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.

Populares por todo o país reclamaram pela baixa do valor, alguns se manifestaram pelas redes sociais afirmando que tal aumento não daria para com um 'gás'.

Como as estimativas para a inflação foram menores do que as esperadas, o governo estipulou o valor de R$ 937. Por lei, o cálculo de aumento do mínimo leva em conta a inflação do último ano, mais a taxa de evolução do PIB (Produto Interno Bruto) do penúltimo ano. A taxa do PIB diminuiu 3,8% em 2015.



O valor é 8,8% menor daquele que estava previsto no Orçamento Geral da União para 2017. Em uma votação relâmpago, o plenário do Congresso Nacional aprovou, no último dia 15 de dezembro, o Orçamento que fixou os gastos federais em R$ 3,5 trilhões e estabeleceu o salário mínimo de R$ 945,80 para o próximo ano. Com a aprovação, o texto seguiu para sanção presidencial.