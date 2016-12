Política Azambuja destaca parceria para desenvolvimento sustentável de Três Lagoas

O governador Reinaldo Azambuja se encontrou, na noite desta quinta-feira (15), com representantes da sociedade civil, da iniciativa privada e de governos, que se uniram para traçar o “Plano de Ação Três Lagoas Sustentável”.

O Plano tem como objetivo apoiar o município a traçar um planejamento estratégico na rota do seu desenvolvimento, a partir de uma iniciativa intersetorial e apartidária, conduzida de forma participativa e em estreito relacionamento com a sociedade.

Moldado por meio de parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Instituto Arapyaú, Instituto Votorantim, Fibria, Caixa e Prefeitura Municipal de Três Lagoas, o Plano de Ação será lançado nesta sexta-feira (16) na cidade.

“É ferramenta de organização e planejamento urbano, de ações que precisam ser feitas para gente construir uma cidade sustentável. O plano vai nortear as ações de planejamento do município”, destacou o governador, reforçando a importância da união entre as entidades para a realização do Plano.

Também participaram do encontro a prefeita de Três Lagoas, Marcia Moura, o prefeito eleito da cidade, Ângelo Guerreiro, o presidente da Fibria, Marcelo Castelli, políticos locais e diretores do Instituto Votorantim, BID, Instituto Arapyaú, BNDES e Caixa.