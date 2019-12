"CARANGUEJO" Brasil perde uma posição no ranking de desenvolvimento humano da ONU Passou da 78ª posição para 79ª Está estagnado na escolaridade

Vista da comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro: desigualdade de renda é 1 dos fatores considerados do cálculo do IDH Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil - 12.abr.2019

O Brasil perdeu uma posição no ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da ONU (Organização das Nações Unidas). Agora ocupa a 79ª. De 2013 a 2018, o país perdeu 3 posições no ranking. A principal causa dessa piora é a estagnação na escolaridade.

O IDH é medido anualmente pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e vai de 0 a 1. Em 2019, o Brasil alcançou 0,761. Melhorou 0,001 em relação a 2018. Esse índice tem como base indicadores de saúde, educação e renda.

A disparidade é maior no quesito renda. Quase 1/3 de todas as riquezas do Brasil são concentradas nas mãos do 1% mais rico da população.

A 1ª posição mundial é da Noruega, com 0,954, seguida pela Suíça (0,946) e Irlanda (0,942). Na América do Sul, o Chile (0,847) lidera na 42ª posição.

Na classificação da ONU (Organização das Nações Unidas), o Brasil segue no grupo dos países que têm alto desenvolvimento humano. A classificação dos países analisados varia de IDH muito alto, alto, médio e baixo.

Os dados desse relatório dizem respeito a 2018. Os dados de 2019 serão divulgados em 2020.

EDUCAÇÃO

O indicador de educação está estagnado. Desde 2016, o período esperado para que as pessoas fiquem na escola está parado em 15,4 anos.

Já a média de anos de estudo foi de 7,8 anos. É o mesmo valor de 2017.

DESIGUALDADE DE GÊNERO

O relatório mostra que as mulheres estão em melhores condições de saúde e educação que os homens, mas o IDH deles ainda é superior ao delas.

A renda nacional bruta per capita da mulher é 41,5% menor do que a do homem.

GOVERNO BOLSONARO

Em nota, a Casa Civil disse que os dados do relatório se referem ao ano de 2018. Afirmou que o governo Bolsonaro vem realizando transformações nas áreas analisadas pelo relatório e vem “consertando o estrago deixado pelos governos petistas, que estão refletidos nesse índice”. Eis a íntegra do relatório divulgado pelo governo.