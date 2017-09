Economia Calendário de pagamento de PIS/Pasep será antecipado para 2017

O governo federal anunciará nesta quinta-feira a antecipação dos pagamentos do PIS/Pasep para 2017, ante estimativa inicial que adentrassem 2018, mantendo a previsão de injeção de 15,9 bilhões de reais na economia, segundo fonte com conhecimento direto do assunto.

A decisão de liberação dos recursos já havia sido anunciada no fim de agosto, quando o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, informou que ela beneficiaria 8 milhões de pessoas.

Em coletiva de imprensa nesta tarde, será divulgado o cronograma de pagamento aos cotistas do PIS/Pasep. Inicialmente, o governo trabalhava com a perspectiva de estender esse calendário até março do ano que vem. Decidiu, no entanto, concentrá-lo no último trimestre deste ano.

Em outubro, a liberação atenderá cotistas com mais de 70 anos. Em novembro, isso ocorrerá para os aposentados. Em dezembro, será a vez dos demais cotistas pelo critério de idade — mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos.

A medida irá liberar aos trabalhadores recursos a que já tinham direito, mas em condições que serão agora facilitadas, nos moldes do aval dado ao saque de contas inativas do FGTS, que liberou um total de 44 bilhões de reais na economia este ano.

O objetivo do governo é dar mais fôlego à recuperação econômica e também ganhar popularidade, às vésperas de votação pela Câmara dos Deputados de outra denúncia contra o presidente Michel Temer.