Centro e shoppings são preferência para compra do presente do dia das mães, aponta CDL A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande – CDL CG realizou enquete para avaliar a intenção de compra para o dia das mães. Os números demonstram que a grande maioria dos entrevistados (78%) irá presentear sua mãe.

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, avaliou como positiva a intenção e reforçou que, apesar de ainda ser minoria, a intenção de compra em lojas de bairro vem aumentando ano a ano e reforçou a necessidade de fortalecimento destes lojistas. “Com a crise econômica, o comércio foi expandindo para os bairros, levando opções de compra para perto dos consumidores e isso já reflete na intenção de compra.

Temos que fortalecer essas empresas, para que elas possam cada vez mais atender bem, oferendo produtos e preços competitivos, para isso a CDL CG irá até os bairros, verificando as necessidades destes lojistas e oferecendo a eles alternativas para melhorar”, frisou o presidente.

Adelaido ainda lembrou que 2017 teve crescimento médio de 2% nas vendas, após dois anos negativos e que a expectativa para 2018 é de crescimento entre 3,25% a 3,5%.

A enquete também verificou que, diferente dos anos 2015, 2016 e 2017 que foram marcados pelas chamadas lembrancinhas, 2018 será o ano dos presentinhos, com a maioria dos entrevistados (52%) optando por presentes com valores que variam entre R$ 70,00 e R$ 100,00. Sendo que somente 10% pretendem investir em presentes com valores acima dos R$ 150,00 para as suas mamães.

Quando perguntados sobre o local de compra do presente, a maioria a pontou o centro (38%) e os shoppings (31%). 11% afirmaram que irão comprar os presentes em lojas próximas as suas residências e 6% que irão comprar pela internet.

Quanto ao motivo da escolha do local de compra, a maioria dos que têm intenção em comprar no centro (49%) afirmaram que o farão levando em conta o preço. Já na escolha dos shoppings, o conforto é o principal motivo (46%). Aqueles que disseram que comprarão os presentes em lojas próximas as suas casas se dividiram entre preço (40%) e conforto (42%) como principais motivos.

A enquete foi realizada com 250 entrevistados, via telefone, no período de 23 a 25 de abril de 2018

1 – Você vai presentear no dia das mães?

Sim 78%

Não 10%

Não sabe 12%

2 – Qual o valor médio do presente?

R$ 50,00 a R$ 70,00 18%

R$ 70,00 a R$ 100,00 52%

R$ 100,00 a R$ 150,00 13%

Acima de R$ 150,00 10%

Não sabe 7%

3 – Onde você pretende comprar o presente para o dia das mães? Qual o motivo da escolha?

Centro da cidade 38% - Preço 49% Variedade 39% Conforto 5% Não sabe 7%

Shoppings 31% - Preço 20% Variedade 22% Conforto 46% Não sabe 12%

Próx. Casa 11% - Preço 40% Variedade 5% Conforto 42% Não sabe 13%

Comércio digital 6% - Preço 28% Variedade 10% Conforto 58% Não sabe 4%

Não sabe 14%