ECONOMIA Codecon aprova investimentos de R$ 4,9 milhões à criação de empregos na Capital O Codecon realizou seis reuniões em 2019, aprovando 17 projetos

Foto: Divulgação

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) realizou na manhã desta segunda-feira (5) reunião ordinária com a aprovação de dois projetos com previsão de investimentos na ordem de R$ 4,9 milhões, com criação de 44 novos empregos diretos.

Foram também aprovadas revogações de benefícios concedidos a seis empresas que não conseguiram cumprir o estabelecido nos termos de compromisso.

No total seriam debatidos quatro novos projetos solicitando benefícios da prefeitura através da Lei do Prodes (Programa de Desenvolvimento Econômico), mas dois projetos foram retirados de pauta. A reunião foi presidida pela secretária-adjunta da Sedesc, Mara Bethânia.

As duas empresas a integrarem o Prodes são a Tabita Althaus Brandão (comércio varejista de móveis e fabricação de móveis com predominância em madeira) e a Transportes LLC Ltda. (transporte rodoviário de carga).

As revogações de benefícios ocorridas na reunião de hoje no Codecon são frutos do trabalho que a Sedesc vem realizando quanto à fiscalização, acompanhamento, avaliação quanto ao andamento dos projetos apresentados e assinados em termos de compromissos.

Nos últimos meses, diversas empresas perderam benefícios concedidos pelo Codecon através da Lei do Prodes por não apresentarem documentação completa ou por não cumprirem completamente os termos acordados.

O Codecon realizou seis reuniões em 2019, aprovando 17 projetos com previsão de investimentos na casa de R$ 120 milhões e criação de 431 novos empregos diretos.