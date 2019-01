Vincesca Armazéns Com apoio do Governo de MS, cerealista investe R$ 14,5 milhões em Nova Alvorada

A inauguração de um complexo de armazenamento de grãos na última terça-feira (22.01) confirma o crescimento econômico do município de Nova Alvorada do Sul. Localizado no eixo rodoviário das BRs 163 e 267, no Sul do Estado, o município tem apresentado números robustos na economia nos últimos anos: entre 2014 e 2016 registrou 25,6% de crescimento econômico e foi a terceira cidade a mais ganhar moradores no ano passado, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O empreendimento é da Cerealista Vincesca Armazéns, que investiu R$ 14,6 milhões na construção do complexo com capacidade para armazenar 318 mil sacas (ou 19 mil toneladas) de grãos. São recursos próprios e parte financiada pelo BRDE, o Banco de Desenvolvimento da Região Sul do País, à qual Mato Grosso do Sul é integrado. O superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Bruno Gouveia, representou o governo do Estado no ato.

O superintendente enfatizou a importância do empreendimento, dado ao crescimento constante da safra agrícola de Mato Grosso do Sul e a carência de armazenamento verificada. “O investimento da Cerealista Vincesca se soma a outros da iniciativa privada, com apoio do Governo do Estado na contratação de financiamentos e também com incentivos fiscais, para fazer frente a essa demanda”, pontuou.

O empresário Alceu Vincenzi, proprietário da cerealista, agradeceu os técnicos da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão ligado à Semagro, pela rapidez com que o processo de licenciamento ambiental tramitou, viabilizando, desta forma, o investimento. Participaram do ato, também, o prefeito de Nova Alvorada do Sul, Arlei Barbosa, vereadores, e produtores convidados.