Shopping Com descontos de 70%, Ponto Mix aquece o início do ano na Capital

O ano de 2017 chegou e trouxe com ele mais uma edição da Liquida Ponto Mix, a tradicional temporada de liquidação da maior rede de shoppings do país. A campanha promocional terá três dias de duração na capital sul-mato-grossense, de 13 a 15, e conta com a participação de centenas de lojas do Shopping Campo Grande. Os descontos podem chegar a até 70%.

Repetindo o sucesso das últimas edições, a promoção deste ano traz uma novidade. Será oferecido 50% de desconto no ingresso dos filmes exibidos no Cinemark durante os três dias de liquidação. Para isso, basta apresentar a tela da promoção que estará disponível no aplicativo do Shopping Campo Grande. O download é gratuito e pode ser feito por meio da Play Store ou Apple Store.

Seja para renovar o guarda-roupa, começar o ano com mobiliário novo ou aproveitar para presentear alguém ou a si mesmo, os clientes terão acesso à inúmeras possibilidades, com preços baixos.

Entre as opções, a loja Havanna, conhecida por seus doces de leite, alfajores, chocolates, entre outras guloseimas, traz desconto de 50% em seu Panettone, de R$ 71 por R$ 35,50. A loja Levi’s, que oferece ao cliente peças exclusivas trabalhadas em jeans, apresenta a calça jeans masculina de R$ 389,90 por R$ 159,90. Já a Hoover, marca que aposta na originalidade e personalidade para criar seus calçados, traz a sandália gladiadora com 73% de desconto, de R$ 219 por R$ 59.

Os shoppings da BRMALLS garantiram a adesão de centenas de marcas e restaurantes para que os clientes visitem o maior número de lojas com os menores preços. A tradicional campanha da maior rede de shoppings do Brasil está em sua 23ª edição e contempla 30 empreendimentos em todo país.

SOBRE A BRMALLS

A BRMALLS é a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com participação em 45 shoppings, que totalizam 1.638,1 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 957,9 mil m² de ABL próprio. A BRMALLS é a única empresa nacional de shopping centers com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas as diferentes classes sociais no país.