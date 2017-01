Oportunidades Com sálario de até R$ 3,9 mil edital para técnico superior será aberto em MS

No edital de processo simplificado divulgado nesta quarta-feira (04), o governo do Estado divulgou processo seletivo para preenchimento de 12 vagas em Campo Grande para o cargo de técnico de nível superior de serviços organizacionais, com remuneração de R$ 3.900,00. As inscrições estarão abertas entre esta quinta-feira (5) e sexta-feira (6).

O processo é dividido em três etapas: inscrição, que será online e deverá conter anexa toda a documentação necessária para investidura no cargo; avaliação curricular; e entrevista pessoal. As inscrições podem ser feitas por este link.

Dos documentos exigidos, além do já obrigatório currículo vitae, o candidato deverá também anexar no ato da inscrição uma cópia de documento de identidade, de CPF, de comprovante de escolaridade e de documentos que comprovem sua qualificação e experiência. Para o cargo, é necessário graduação de nível superior em qualquer área.

Os técnicos de nível superior de serviços organizacionais contratados irão prestar serviços à SED (Secretaria de Estado de Educação), trabalhando principalmente com a gestão e organizações de matrículas dos alunos da rede estadual e demandas administrativas da pasta.

Mais informações podem ser encontradas no edital, disponível no Diário Oficial do Estado, logo na primeira página.