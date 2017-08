Empregos Contratações de estagiários sobem mais de 9%

A recuperação da eco­nomia está injetando ânimo em empresas e órgãos públicos que ampliam o investimento em programas de estágio e de aprendizagem. O número de jovens em programas de ca­pacitação pelo CIEE no primeiro semestre do ano foi 9,13% maior do que o registrado no mesmo pe­ríodo de 2016.



“Antevendo a retomada do crescimento econômi­co, nossos parceiros se anteciparam em qualificar novos talentos para reforçar seus quadros e, assim, minimizar o crônico gargalo da mão de obra capacita­da que tanto prejudica os projetos de expan­são das organizações”, explica Luiz Gonzaga Bertelli, presidente do Conselho de Adminis­tração do CIEE.



A entidade conta com especialistas aptos a auxiliar gestores de recursos humanos a implementar programas de estágio e aprendiza­gem de qualidade, inclusive esclarecendo sobre os benefícios. Mais informações: www.ciee.org.br .