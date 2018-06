Economia Cresce o mercado para Agricultura de Precisão no Centro Oeste do país "Novas tecnologias empregadas nas lavouras ajudam a conhecer condição física da área e aumentar sua produtividade"

Foto: Reprodução/Falker divulgação

O mercado para a agricultura de precisão vem crescendo a cada ano na região Centro Oeste brasileira. Muitos produtores de grãos, como soja e milho, utilizam as novas tecnologias para garantir maior produtividade às suas lavouras. As técnicas utilizadas estão baseadas em conhecer as variações que existem dentro das áreas e trabalhar para tirar o melhor resultado de cada parte. Os equipamentos utilizados permitem ao produtor, ao prestador de serviço, obter informações de forma precisa do solo e indicar o que será necessário colocar de fertilizante, por exemplo, para as próximas culturas.

De acordo com Fernando Rodrigues Alves Martins, da Agroexata, empresa que presta serviços de agricultura de precisão e está no mercado desde 2000, sendo pioneira na região Centro Oeste e atualmente a mais antiga do país, a demanda é muito grande. “No começo precisávamos convencer as fazendas sobre a importância em trabalhar com agricultura de precisão, hoje procuram quem faça esse serviço. Teve um boom muito grande de empresas entrando no mercado e cada mês ficamos sabendo de algum novo player que está atuando com serviço de agricultura de precisão. Portanto, é um mercado que ainda está em expansão”, conta.

Martins salienta que o Estado sofre muito com as questões climáticas e, por isso, quanto maior os cuidados com a fertilidade do solo, melhor o resultado. “É nesse momento que a agricultura de precisão se torna uma ferramenta para cuidar bem do solo e driblar as adversidades climáticas, atingindo boas produtividades. Você pode ter um stress climático, mas, cuidando bem da base, a planta consegue conviver com esse stress de forma mais pacífica”, explica.

Com forte atuação no sul do Mato Grosso do Sul, a Agroexata utiliza equipamentos da Falker, empresa que desenvolve uma linha de produção voltada à agricultura de precisão. O mesmo acontece com a Geosafra, que também é prestadora de serviços neste setor no Estado. Marciano Honorio Lourenço Santos, representante da empresa, ressalta as ferramentas da Falker com as quais trabalha, como o SoloDrill, amostrador de solo hidráulico, o SoloStar que é um sistema automatizado para medição de compactação em grandes áreas e o FieldBox, um GPS de campo para mapeamento de áreas.

Segundo Santos, o seu trabalho consiste em fazer a amostragem de solo e medição de compactação nas propriedades rurais do Estado. Ressalta que as novas técnicas para fazer um diagnóstico do solo têm apresentado uma boa aceitação, principalmente entre os produtores que detêm maior conhecimento na área da tecnologia. "Muitas vezes o desconhecido causa um certo temor, mas nos últimos tempos, mesmo o produtor mais tradicional, acaba aderindo à agricultura de precisão ao conhecer os resultados positivos. O mercado para este setor está em expansão em todo o país", observa.

Marcio Albuquerque, diretor da Falker, destaca a importância em trabalhar com números e registros para que o produtor possa tomar as suas decisões com base em dados concretos e não apenas em impressões. “O planejamento para a implantação das culturas no campo é muito importante e esta prática agrícola permite a quem quer utilizá-la obter maior conhecimento da área a ser semeada, ao mesmo tempo em que oferece uma melhor gestão da propriedade, contribuindo para um maior controle dos custos e aumento da produtividade da lavoura”, explica.