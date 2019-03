DESEMPREGO Desemprego sobe para 12,4% em fevereiro, diz IBGE

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,4% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 13,1 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o instituto, a alta representa a entrada de 892 mil pessoas na população desocupada.

No trimestre de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019: desemprego cresceu para 12,4%, ou 13,1 milhões de pessoas; população ocupada ficou em 92,1 milhões de pessoas; população fora da força de trabalho é recorde, de 65,7 milhões de pessoas;taxa de subutilização da força de trabalho (24,6%) e população subutilizada (27,9 milhões) são recorde;número de desalentados (4,9 milhões de pessoas) é o maior da série do IBGE; empregados com carteira assinada somaram 33 milhões; e sem carteira, 11,1 milhões; trabalhadores por conta própria são 23,8 milhões;

No trimestre encerrado em janeiro, a taxa de desemprego verificada pelo IBGE foi de 12%, atingindo 12,7 milhões de brasileiros – o maior número de desocupados desde agosto de 2018 e a primeira alta em dez meses. Com o desemprego em alta, diversas cidades do país têm visto a formação de grandes filas de trabalhadores em busca de uma vaga de trabalho nas últimas semanas.

Em São Paulo, um evento oferecendo mais de 6 mil vagas reuniu uma multidão no vale do Anhangabaú, no centro da cidade. Houve filas também na região metropolitana de Curitiba, onde trabalhadores buscavam vaga em um supermercado; em São José do Rio Preto (SP), por vagas em uma usina; no Distrito Federal, onde um restaurante abriu vagas; e em Campinas (SP), por vagas em uma loja na cidade. No Rio de Janeiro, filas de candidatos a uma das 150 vagas de auxiliar de serviços gerais se estenderam por dois quarteirões.