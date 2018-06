Diesel Diesel cai R$ 0,62 em distribuidoras e apenas R$ 0,32 nos postos de MS Transportadoras já pagam bem menos pelo litro e ao consumidor final custo ainda é alto

Passada a greve dos caminhoneiros que reivindicou preços menores do óleo diesel, o valor do combustível já caiu R$ 0,62 por litro nas distribuidoras de Mato Grosso do Sul. Mas, segundo os representantes do setor de transportes, os valores ainda não estão perto do que seria considerado ideal, especialmente nos postos de combustíveis, nos quais os valores ainda estão mais “altos” que o esperado, segundo a categoria.

Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgada na segunda-feira aponta que, ao consumidor final, a queda ficou em média em R$ 0,29 no litro na Capital e R$ 0,32 no interior de MS.

De acordo com um proprietário de transportadora ouvido ontem pelo Correio do Estado, que não quis se identificar, é possível comprar óleo diesel, diretamente no atacado, por R$ 3,03, em pelo menos três distribuidoras localizadas em Mato Grosso do Sul. Antes da greve, o preço médio era de R$ 3,65.

O último levantamento da ANP, aponta ainda que o preço mínimo encontrado em distribuidoras da Capital é de R$ 2,95 pelo litro do diesel.

Já o valor verificado nas bombas de combustíveis dos postos de Campo Grande, aponta o relatório da ANP, é, em média, de R$ 3,48, enquanto no Estado o valor médio do litro do diesel é de R$ 3,59.