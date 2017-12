Dólar cai ante o real com nova atuação do BC, mas mercado continua de olho em Previdência

Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

O dólar operava com leve baixa ante o real nesta terça-feira, dando continuidade ao movimento da véspera, após o Banco Central anunciar nova intervenção no mercado para injetar liquidez.

Os investidores, no entanto, continuavam atentos às negociações do governo do presidente Michel Temer para tentar garantir apoio à reforma da Previdência.

Às 10:29, o dólar recuava 0,25 por cento, a 3,2391 reais na venda, depois de cair 0,29 por cento na véspera. O dólar futuro tinha leve baixa de 0,12 por cento.

"O leilão ajuda a puxar para baixo o dólar ao aliviar a pressão de compra", afirmou o diretor da consultoria de valores mobiliários Wagner Investimentos, José Faria Júnior.

Ele referia-se ao leilão de venda de dólares com compromisso de recompra anunciado na noite passada, no valor de até 2 bilhões de dólares. Os leilões ocorrerão nesta tarde e, segundo o BC, o leilão A tem data de liquidação em 2 de fevereiro de 2018 e o leilão B em 3 de abril de 2018.

A assessoria de imprensa do BC explicou que os leilões de linha buscam dar liquidez ao mercado no final do ano, quando costuma ficar menor, e não serão para rolar contratos já existentes.

Além disso, a autoridade monetária fará novamente nesta sessão leilão de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em janeiro, de 9,638 bilhões de dólares.

Como pano de fundo, os investidores continuavam de olho nas negociações do governo com os partidos da base para garantir apoio para votar a reforma da Previdência neste mês na Câmara dos Deputados, onde ainda não tem votos suficientes.

O governo tenta mostrar mais otimismo após a rodada de conversas que Temer capitaneou no fim de semana com o objetivo de conquistar apoio de presidentes e líderes de partidos à reforma.

A dificuldade do governo de conseguir apoio à reforma --considerada essencial para colocar as contas públicas em ordem-- fez o dólar mudar de patamar em outubro passado, quando chegou a ser negociado no patamar de 3,15 reais mas foi próximo a 3,30 reais.

No exterior, o dólar tinha queda tímida ante uma cesta de moedas, o rand sul-africano e a lira turca, enquanto exibia leve alta sobre o peso mexicano.