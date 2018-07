Economia Dólar volta a cair e atinge R$ 3,70 em apenas dois meses "O dólar recuava ante uma cesta de moedas e caía mais forte frente divisas de países emergentes"

O dólar recuou 1% nesta quarta-feira (25), pelo segundo pregão seguido, e voltou ao patamar de R$ 3,70, sob influência do exterior, onde o ambiente era de maior alívio após sinalizações dos Estados Unidos e da Europa de tirar pressão sobre a guerra comercial global.

Na sessão desta quarta, a moeda recuou 1,09%, a R$ 3,7022 na venda, menor valor desde 25 de maio (R$ 3,6683), depois de bater R$ 3,6982 na mínima do dia. O dólar futuro tinha desvalorização de cerca de 1,2% no final da tarde.

“O recuo da moeda norte-americana no exterior se somou ao desmonte de posições compradas [aposta na alta do dólar]”, afirmou o operador de câmbio de uma corretora.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe da UE (União Europeia), Jean-Claude Juncker, reuniram-se nesta tarde e expressaram nesta o desejo de reduzir as tarifas e aliviar as tensões no comércio internacional durante encontro na Casa Branca.

“O próximo suporte do dólar estaria em R$ 3,67 e acho possível a moeda ficar rondando R$ 3,65”, afirmou diretor da consultoria de valores mobiliários Wagner Investimentos, José Faria Júnior.

O Banco Central brasileiro ofertou e vendeu integralmente 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, rolando US$ 11,9 bilhões do total de US$ 14,023 bilhões dos contratos que vencem em agosto.