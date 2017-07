Dourados, Três Lagoas e Campo Grande tem saldo positivo em contratações em junho

O mês de junho contou com número positivo de admissões em Dourados, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira (17), pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Foram 1.795 admissões (52,33%) em contraponto a 1.635 (47,67%) desligamentos, saldo de 160.

Os dados apontam ainda que a área que mais contratou foi a de auxiliar de escritório em geral (131), seguida da de alimentador de linha de produção (105), e vendedor de comércio varejista (100).

Com mais demissões, figuram as áreas: vendedor de comércio varejista (87), alimentador de linha de produção (86), auxiliar de escritório em geral (80).

O número positivo ocorre após maio não ter sido favorável com 1.830 admissões e 1.869 desligamentos. Em abril foram 1.717 admissões e 1.555 desligamentos. Março obteve 1.830 admissões e 1982 desligamentos, sendo o mês mais negativo até o momento.

Em fevereiro, o saldo foi de 1.906 admissões, sendo 1.705 desligamentos. Janeiro contou com 1.741 admissões e 1.865 desligamentos.

Na capital de MS, o mês de junho também foi positivo em contratações. Foram 8.489 admissões e 8.414 desligamentos.

Três Lagoas ficou similarmente dentro de uma boa média. Foram 2.724 admissões e 2.374 desligamentos. Em todo Mato Grosso do Sul, a média de contrações também foi maior que a de demissões, sendo 20.510 no primeiro quesito e 19.639 no segundo.

Em todo o país foram 122.225.262 admissões e 1.266.126 demissões. (Com Assessoria)