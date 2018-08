JBS USA Empresa de Joesley, indiciado no Brasil, avança no exterior A JBS USA é a divisão da companhia que abrange operações fora do Brasil, como América Norte, Europa e Oceania

Enquanto Joesley Batista amarga a decisão da Polícia Federal de indiciá-lo na última quinta-feira (23), em um inquérito que aponta ter havido pagamento de propina para a liberação de financiamento do BNDES usado na internacionalização de sua empresa JBS, as operações estrangeiras do grupo alcançam desempenho recorde.O negócio de carne bovina, em especial, atravessa um de seus melhores momentos nos EUA. Os resultados do segundo trimestre mostram a operação americana de bovinos com um recorde de ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 570 milhões (R$ 2,3 bilhões), alta de mais de 75% em relação a igual período do ano passado.

Durante uma semana de visita de jornalistas às instalações da sede americana da JBS, entre segunda (20) e sexta-feira (24), André Nogueira, presidente da JBS USA, afirmou que a grande sacada da empresa no passado foi entender para onde a demanda e a produção globais caminham - uma equação que foi resolvida com a internacionalização.

A JBS USA é a divisão da companhia que abrange operações fora do Brasil, como América Norte, Europa e Oceania. Hoje, o negócio é divido em JBS Brasil, que representa 20% do faturamento total, e JBS USA, que fica sob a responsabilidade de Nogueira, com 80%.

"Vai continuar crescendo a população, há uma grande mudança de crescimento de classe média que vai gerar uma demanda adicional por comida de 70% daqui até 2050", diz Nogueira.

A empresa trabalha com a expectativa de que o comércio global de proteína tem muito a se expandir nos próximos anos porque a demanda está avançando com força em países que não possuem a mesma capacidade de elevar a produção.

E a Ásia hoje é vista com destaque porque é lá que o crescimento mais expressivo de classe média está concentrado, segundo Nogueira.

"Brasil e EUA são responsáveis por quase 70% da exportação de frango total no mundo. Na carne bovina, se somar Brasil, EUA, Canadá e Austrália, também dá quase 68%. No porco, EUA é líder, com 35%, e Europa é parecido. Nós colocamos a JBS nos principais países produtores de proteína", afirma Nogueira.

Dentre as origens de produção mais relevantes no mundo, a JBS só não está presente na Europa com carne suína. Nogueira diz acreditar que EUA e Brasil continuarão ganhando espaço sobre a Europa na produção de porco.

Nos últimos dez anos, a JBS concentrou seus investimentos fora do Brasil, tornando-se hoje uma das multinacionais brasileiras mais internacionalizadas. Um dos primeiros passos da empresa no exterior foi a compra da Swift Company, em 2007, quando ingressou nos mercados de suínos e bovinos dos EUA e Austrália, levando a reclamações de concorrentes estrangeiros pelo fato de ter sido o BNDES o principal financiador.

Na delação premiada realizada no ano passado, Joesley Batista disse ter pago subornos ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega por meio de um de seus amigos, o empresário Victor Sandri, para conseguir operações no BNDES quando Luciano Coutinho chefiava o banco.

Na última quinta, além de Joesley, foram indiciados os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antonio Palocci, Luciano Coutinho e outros, pelas supostas operações ilícitas no banco.

A delação de executivos da J&F, holding dos negócios da família Batista, provocou reflexos dramáticos sobre a companhia no ano passado. Na época, os Batista foram levados a se desfazer de grandes nomes de seu portfólio, como Alpargatas e Vigor.

Nos EUA, o assunto é tratado com distanciamento. Quando questionado sobre como reagiu o time administrativo da JBS USA quando vieram à tona os escândalos de corrupção, um alto executivo americano da JBS USA afirma que os impactos ficaram restritos à operação brasileira.

Na semana de apresentação de fábricas da empresa nos EUA, da qual a reportagem participou, executivos da JBS USA exaltaram os valores da companhia, como disciplina e humildade, além a criação de um conselho consultivo do qual faz parte John Boehner, ex-presidente da Câmara dos EUA, e Harvey Pitt, ex-presidente da SEC, o órgão regulador do mercado americano.

Sobre o indiciamento de Joesley, a assessoria do empresário enviou nota de seu advogado André Callegari. "A investigação contou com a colaboração de Joesley Batista para a elucidação dos fatos", diz a nota.

Na ocasião do indiciamento, a assessoria de imprensa de Luciano Coutinho divulgou nota em que manifestou "total surpresa" com o indiciamento e reiterou que "todos os seus atos e procedimentos frente à administração pública sempre foram pautados pelo rigor da conduta, integridade, impessoalidade e respeito à lei".

Procurada, a defesa de Mantega não se manifestou. A reportagem não conseguiu contato com Palocci. Com informações da Folhapress.