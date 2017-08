Economia Empresa fomenta uso de tecnologia capaz de aumentar eficiência na Pecuária

A Phibro Saúde Animal está levando sua equipe técnica de campo ao Rally da Pecuária 2017, até 18 de agosto, para visitar 11 estados (Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia e Acre). O objetivo da empresa é contribuir no fomento do uso de tecnologias comprovadas no campo para produção de uma pecuária mais eficiente.

Camapuã e Três Lagoas receberão o Rally da Pecuária e a Phibro Saúde Animal estará orientando os pecuaristas sobre a importância do uso de tecnologias para o aumento da eficiência. Uma nova tecnologia que chega aos pecuaristas é o BOI 777, permitindo agilizar o giro do rebanho, produzir mais arrobas por animal e elevar a rentabilidade do produtor em pelo menos 30%.



A proposta do Rally da Pecuária 2017 é potencializar a interação entre pecuaristas, empresas e técnicos, a partir da realização de 12 mesas redondas com especialistas, discutindo temas relevantes para melhoria da eficiência produtiva e do processo de decisão a curto prazo. Mauricio Nogueira, diretor da Agroconsult, coordenará esses eventos e fará palestra objetiva seguida de debate com pecuaristas e empresas parceiras. A Phibro Saúde Animal reforçará a importância da utilização das tecnologias para maior eficiência e rentabilidade na pecuária brasileira.



“A ciência aplicada com o uso de tecnologias comprovadas possibilita o aumento da eficiência da pecuária. Projetos como o Rally da Pecuária são importantes para multiplicar conhecimento, ajudando os produtores a obter melhores resultados”, explica Newton Teodoro, gerente de produtos da Phibro Saúde Animal.



Ter acesso às informações de campo para conhecer melhor as diferentes realidades do Brasil e, com isso, oferecer soluções que melhoram os resultados da pecuária é a prioridade da Phibro Saúde Animal. Essa filosofia de trabalho levou à criação do hotsite www.pecuariaeficiente.com.br, com lançamento durante o Rally da Pecuária.



O hotsite da Phibro contempla conteúdos didáticos, com informações relevantes de conceitos de produção e produtos que auxiliam a maximização dos resultados em cada fase da produção da pecuária – cria, recria e terminação - “Nosso papel como participantes da cadeia é contribuir com a disseminação dos conhecimentos que geram maior valor à todos os segmentos. O hotsite www.pecuariaeficiente.com.br mostra aos pecuaristas, gestores e técnicos que a pecuária eficiente representa a produção de carne de melhor qualidade, acessível e mais valorizada pelo consumidor, o que proporciona mais rentabilidade e sustentabilidade para todos os elos. Os desafios são grandes, mas é preciso utilizar as tecnologias disponíveis para solucionar alguns gargalos ainda existentes dentro da porteira, dentre eles podemos destacar: a melhora dos índices reprodutivos das matrizes, o aumento da capacidade de produção por área, a maximização do peso final da carcaça no abate e a redução do tempo de cada ciclo produtivo, entre outros”, explica Newton Teodoro.

Pecuária eficiente é sinônimo do Boi 7-7-7. A Phibro é pioneira no apoio e investimentos na APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) para o desenvolvimento desse conceito, que representa mais ganho produtivo em menos tempo. O Boi 7-7-7 é um dos modelos ideais para a pecuária brasileira atual e entrega o boi pronto para abate com 21 arrobas aos 24 meses de idade a partir do ganho de 7 arrobas no período de cria (até 8 meses de idade), 7 na recria (8 a 20 meses de idade) e 7 na engorda (20 a 24 meses de idade). Neste conceito de produção, mais de 2 as 21 arrobas totais produzidas são ganhas com o uso da molécula Virginiamicina (V-MAX®) na suplementação do gado. “O conceito permite agilizar o giro do rebanho, produzir mais arrobas por animal e elevar a rentabilidade do produtor em pelo menos 30%”, conclui o gerente de produtos para bovinos da Phibro Saúde Animal.