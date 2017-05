Agropecuária EUA e Coreia do Sul visitam frigoríficos do MS para ampliar compras e renovar contratos "Auditores pretendem visitar outros estados pelo país com os mesmos objetivos"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Auditores iniciam nesta segunda-feira (15), uma inspeção em frigoríficos de Mato Grosso do Sul e outros cinco estados para renovar autorização e habilitar novas plantas aptas para exportação, técnicos em inspeção representando os Estados Unidos e a Coreia do Sul são os principais destaques.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os dois auditores do serviço veterinário dos Estados Unidos irão inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos, além de laboratórios, superintendências federais de Agricultura e escritórios do próprio Mapa.

Os visitantes pretendem com isso validar a renovação das autorizações de exportação de carnes bovina e suína e para cumprir o objetivo devem percorrer nove frigoríficos localizados em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás.

Já os veterinários da Coreia do Sul vão iniciar inspeção em oito plantas frigoríficas de suínos e aves para habilitar o Brasil a exportar esses produtos para aquele mercado. Serão fiscalizadas unidades em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Segundo dados da Balança Comercial, em 2016, o Brasil exportou cerca de US$ 284 milhões de carne bovina e US$ 306 mil de cortes de frango para o mercado americano. A Coreia do Sul importou do mercado mundial US$ 1,26 bilhão de cortes suínos e US$ 266 milhões de carne de frango.