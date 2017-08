Inovação Evento levam empresários de MS para conhecer bastidores do varejo em SP Com vagas limitadas, lojistas poderão ter acesso à informações preciosas para alavancar seus negócios

Foto: Divulgação

Visão, conhecimento, técnicas e principalmente gestão de negócios na prática. Com esses itens e mais outros essenciais aos lojistas, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), Sebrae e a Escola de Vendedores realizam a 2ª edição da Missão Varejo Brasil no próximo mês de setembro, entre os dias 12 e 16 de setembro. São apenas 26 vagas para empresários de Mato Grosso do Sul que irão vivenciar, conhecer os bastidores de cases de sucesso no varejo brasileiro em São Paulo, durante uma estadia de 5 dias. O melhor de tudo, com 45% de subsídio pelo Sebrae.

Para as visitas, a coordenação técnica ficará por conta do consultor de marketing do Sebrae São Paulo, Gustavo Carrer, que tem mais de 20 anos de experiência em empresas brasileiras e multinacionais. Ele também é o criador e coordenador do Programa Comércio Varejista do Sebrae de São Paulo e de projetos inovadores como a Loja Modelo da Feira do Empreendedor, além de ser consultor sobre comércio e varejo para vários programas de tv aberta e fechada.

“Acredito que a Missão Varejo Brasil seja a mais fantástica experiência prática, vivencial que eu já participei. É entrar em uma máquina do tempo e viver as tendências que foram sucesso no passado, como lojas que usam a linguagem visual “vintage” e estão sendo usadas hoje de forma sensacional, até o futuro sonhado por todos nós gestores, onde podemos automatizar as operações de varejo com códigos de barra em todos os produtos da loja facilitando gestão, controle de estoques, atendimento e financeiro. Eu recomendo a todos os empresários essa oportunidade”, afirma a empresária Adria Fabíola, proprietária da Toca Brasil Baby.

Para o presidente da CDL-CG, Hermas Renan Rodrigues, mais do que conhecer as empresas e seus bastidores, os empresários terão conhecimento na prática dos gargalos dentro do varejo. "Os participantes terão acesso a informações preciosas e poder ajustar muito os seus negócios. O mais importante vamos ver a gestão de perto de operações que também sofrem com suas particularidades e hoje estão saudáveis. É com esses exemplos que vamos poder contribuir e muito com o segmento varejista de Mato Grosso do Sul".

Programação

A programação está dividida em cinco dias. No primeiro dia (12/9), os participantes embarcam de avião de Campo Grande para São Paulo, serão acomodados em hotel e terão noite de integração.

No segundo dia (13 e 14/9) começam as visitas técnicas, com visitas no Centro de Inovação e Tecnologia do Varejo da GS1, Mercado Municipal de Pinheiros, Chilli Beans, Riachuelo, Recco, Melissa, Rosa Chá, Adidas, Expor Manequins, Eataly, Livraria da Vila, Beco do Batman, Instituto Chão, Pastifício Primo, Uol, Pag Seguro e Depósito da Lingerie.

No fim do dia 14/9, haverá reunião de resumo do evento e um jantar de integração. O dia seguinte (15/9) será um dia livre com visitas recomendadas pela equipe técnica, com indicações de cases, lojas e fornecedores para cada segmento empresarial. No dia 16/9, a caravana retorna à Campo Grande.

Investimento

O programa Varejo Forte idealizado pela CDL-CG, Sebrae e Escola de Vendedores, em que são realizadas as Missões Técnicas, tem subsídio de 45% do Sebrae com preço acessível aos empresários, custando 10 x 240,00. Importante: As reservas para essa missão devem ser feitas até dia 25 de agosto.

Este valor incluir passagens aéreas, hospedagem em apartamento duplo (4 diárias), café da manhã, transfer, traslados em SP (microônibus/missão técnica), visitas técnicas coordenadas, reunião de avaliação, jantar de integração, materiais de apoio, equipe de suporte, seguro viagem e taxas.

A Missão Varejo Brasil é uma realização da CDL/CG, Escola de Vendedores e conta com apoio do Sebrae/MS e Time Tour.

Informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 3320-4000.