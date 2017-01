Cidade FCO tem R$ 1,12 bilhão disponível para empresários de MS

Foto: Divulgação

O Banco do Brasil anunciou a liberação para operações de contratação de empréstimos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) na modalidade empresarial para Mato Grosso do Sul em 2017, o que irá beneficiar setores da indústria, comércio, serviço, turismo, entre outros. Além de condições mais favoráveis, como juros de menos de 1% ao mês, os empresários terão R$ 1,12 bilhão com abertura a partir de janeiro, para pequenas, médias ou grandes empresas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) avalia essa decisão do Banco do Brasil como muito bem-vinda em um período do ano com forte pressão tributária para a categoria varejista.

Para este ano, com objetivo de atrair os empresários ao financiamento há uma redução nas taxas de juros do FCO empresarial que será de 10% ao ano a partir de 1º de janeiro de 2017, o que resulta em menos de 1% ao mês. Além dessa novidade, o empréstimo na modalidade Capital de Giro Dissociado poderá ser usado para pagamento de despesas vinculadas ao negócio, como água, energia, telefone, folha de pagamento, aluguel, pagamento de tributos, entre outros. A exceção é apenas em casos de amortização, liquidação de empréstimo, financiamento junto ao Sistema Financeiro Nacional.

Empresas de pequeno, médio e grande porte podem ter acesso à linha de financiamento que varia entre R$ 270 mil a R$ 800 mil. Para o vice-presidente da CDL-CG, Adilson Amorim Puertes, após um 2016 complicado a notícia dessa liberação vem em um momento extremamente importante ao empresariado local.

“As empresas que conseguiram sobreviver em 2016 estão no ponto de equilíbrio, e em janeiro, enfrentamos um fluxo de caixa forte, como pagamento de tributos como IPTU, IPVA, Simples Nacional, impostos sobre folha de pagamento, entre outros locais, estaduais e nacionais. Uma pressão financeira enorme para o comerciante. A liberação do FCO Empresarial feita pelo Banco do Brasil é muito importante para nosso segmento. É um dinheiro muito bem-vindo. A CDL recomenda para que o empresário olhe com muita atenção a essa possibilidade de aproveitar essas condições e efetuar seus pagamentos em dia, com descontos”, declara Puertes.

Os empresários que se interessaram em buscar a linha de financiamento devem procurar o Banco do Brasil para que sejam analisadas as condições necessárias para cada porte e valor solicitado.

O Governo do Estado afim de garantir a celeridade nas análises e aprovações de cartas-consulta, informa que as reuniões do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF-FCO) continuarão sendo realizadas quinzenalmente. A primeira do ano de 2017 acontecerá no dia 18 de janeiro, na qual será aprovada e adequada a legislação estadual às deliberações do Fundo para 2017 para dar início às análises dos projetos. (Com informações Semade)