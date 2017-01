Indústria Feira dos Calçados segue até quinta-feira na Capital

Tênis infantil com solado de LED, sandália feminina com salto tratorado, laminação prata ou dourada e muito brilho são algumas das tendências em moda calçadista que podem ser encontradas na 4ª edição da Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul), que começou nesta terça-feira (24) e prossegue até quinta-feira (26), sempre das 8 às 20 horas, no Clube Nippo Brasileiro, localizado na Avenida Ministro João Afonso Arinos, Bairro Cidade Jardim, 4.854, saída para Três Lagoas, em Campo Grande (MS).

Segundo o presidente do Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul), João Batista de Camargo Filho, que é um dos organizadores da Feicc-MS, o evento reúne 48 expositores das principais regiões fabricantes de calçados do País, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, além de Mato Grosso do Sul. “A expectativa é receber entre 400 e 450 lojistas e movimentar aproximadamente R$ 13 milhões, durante os três dias de feira”, comentou, completando que o evento tem os patrocínios da Fiems, Senai, Sebrae/MS, Projetar e VitLog (Vitória Logística) e apoio da Berthô Comunicação Criativa.

Ele explica que, além de servir como vitrine e canal para fechar negócios, a Feicc-MS também ajuda a atrair novos investimentos para o Estado. “Duas novas indústrias se instalaram em Mato Grosso do Sul em 2016 por influência direta da feira. Hoje, Mato Grosso do Sul conta com 25 indústrias do segmento calçadista e tem uma carta na manga para atrair novas empresas, que é a produção de couro. Um evento como a Feicc-MS ajuda a dar visibilidade às potencialidades do nosso Estado”, informou.

Quem visita a feira tem o objetivo claro de fechar negócios. Esse é o caso do lojista Cláudio Peterson Vargas, que tem uma loja em Nova Alvorada do Sul e visita a Feicc-MS há três anos. “Só temos elogios à iniciativa de promover um evento de grande porte no Estado. Não precisamos nos deslocar até grandes centros, como São Paulo, para visitar uma feira e conhecer todas as tendências de uma única vez. Também não precisamos esperar o vendedor passar na nossa loja, uma vez que conseguimos conhecer todas as opções e decidir por boas compras”, disse.

O empresário Emerson Willian de Freitas Nunes, dono de uma loja de artigos esportivos e calçados em Chapadão do Sul, deslocou-se até Campo Grande para aproveitar o evento e abastecer os estoques da loja. “Algumas marcas não chegam ao interior do Estado. Então faço questão de visitar a Feicc-MS, para voltar com uma maior gama de opções para os clientes”, argumentou.

Expositores

A Feicc-MS oferece opções variadas de calçados e acessórios, desde ao mais modernos com muito brilho, até os tradicionais de couro e que primam pelo conforto. Alan Brilhador, que é um dos expositores e diretor da feira, representa diversas marcas de calçados em todo o Estado e reforça a avaliação dos lojistas, classificando o evento como uma grande vitrine. “Acabamos trabalhando como uma espécie de consultor, sob orientação das fábricas, mostrando para os lojistas as principais tendências de moda e os auxiliando na tomada de decisão”, pontuou.

Wagner Lopes Peres representa as marcas Pimpolho, de calçados infantis, e Adrun, de tênis jogging, desenvolvidos para caminhadas, corridas leves e treino em academias. “Participo da feira com a Pimpolho desde a primeira edição, então esperamos fechar bons negócios. Já a Adrun participa pela primeira vez, então encaramos como uma oportunidade de apresentar a marca aos lojistas”, explicou.