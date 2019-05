TRABALHO Fundação oferece 178 vagas de empregos com salários de até R$ 2 mil Há também oportunidades para Pessoas com Deficiência

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferece nessa quinta-feira (23), 178 vagas para diversas áreas, à interessados em atuar em Campo Grande. Com salários de até R$ 2 mil.

Segundo a Funtrab, há oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD), à cargos de repositor de mercadorias, promotor de vendas e operador de caixa.

Dentre as oportunidades com mais vagas, precisam de atendente balconista, pedreiro e vendedor interno.

O trabalhador que quiser concorrer, deve ir com os documentos pessoais até a sede da Funtrab, na Avenida Treze de Maio, n°2773, Centro.

No caso das vagas para o interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab. O interessado em conferir as demais vagas, acesse aqui.