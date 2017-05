Funtrab Funtrab destaca a atividade econômica que mais contratou neste ano

Após decisão que liberou, desde a sexta-feira (28) a cobrança extra no despacho de bagagem, ainda não há definição das companhias aéreas de quando as novas regras serão colocadas em prática. Na sexta, o juiz Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara Federal, no Ceará, derrubou a liminar que suspendia a cobrança, autorizando as companhias aéreas a vender passagens com a cobrança extra pela pela bagagem.

Por meio de uma análise dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) verificou que no primeiro trimestre de 2017 o setor de Serviços contratou 22.045 pessoas e demitiu 20.492, por conta das demissões, o saldo ficou em 1.553 sendo que este segmento é a atividade econômica com o maior saldo na geração de empregos formais no trimestre no Estado.

Para o economista e especialista em Mercado de Trabalho, Jorge Goya, “o setor de serviços é o setor da economia que é o primeiro a sentir os impactos do aumento ou diminuição da atividade econômica, portanto, ele junto com o comércio é o termômetro da economia local, para aferir crescimento, estagnação ou queda”, explicou.

As ocupações que mais admitiram e demitiram em 2017 são:

Profissão Contratações Desligamentos

Assistente administrativo 754 842

Atendente de lanchonete 652 667

Auxiliar de escritório, em geral 1.257 1356

Auxiliar nos serviços de alimentação 414 369

Camareiro de hotel 244 233

Cozinheiro geral 508 492

Faxineiro 1.159 1.230

Garçom 370 349

Motorista de caminhão 989 852

Motorista de furgão ou veículo similar 263 219

Operador de telemarketing ativo e receptivo 1.317 856

Porteiro de edifícios 274 255

Professor de nível superior do ensino fundamental 200 91

Recepcionista, em geral 667 587

Servente de obras 261 196

Técnico de enfermagem 351 415

Trabalhador da manutenção de edificações 277 269

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 578 532

Vendedor de comércio varejista 227 230

Vigilante 407 377

De acordo com o economista da Funtrab, David Melgarejo, “essa situação de contração e desligamento é um procedimento comum no mercado de trabalho”. Na evolução do emprego por subsetores de atividades econômicas no Estado, segue a tabela:

SETORES TOTAL ADMISSÕES TOTAL DELIGAMENTOS SALDO VARIAÇÃO EM %

6 22.045 20.492 1.553 0,83%

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 5.833 5.331 502 1,29

Ensino 2.194 1.547 647 3,58

Instituições de crédito, seguros e capitalização 183 224 -41 -0,68

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação 8.564 8.682 -118 -0,16

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 1.949 1.903 46 0,20

Transportes e comunicações 3.322 2.805 517 1,98